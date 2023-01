Dark Souls 3 si aggiorna ufficialmente: ecco cosa cambia

Dark Souls 3 è senza ombra di dubbio uno dei massimi esponenti del genere dei soulslike, tanto che il gioco ha ora ricevuto un nuovo aggiornamento a sorpresa per la versione PC.

Mettendo un attimo da parte il più recente Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) il terzo capitolo della serie dark fantasy di FromSoftware ha infatti ricevuto un update di tutto rispetto.

No, non parliamo di nulla legato al prequel fan made (che presto potremo provare gratuitamente), ma di un aggiornamento con alcune novità di rilievo.

Come riportato anche da DSO Gaming, i fan hanno ora un motivo in più per riprendere in mano la versione personal computer di Dark Souls 3.

FromSoftware ha infatti rilasciato una nuova patch per Dark Souls 3 per PC. Secondo il team di sviluppo, l’aggiornamento del 12 gennaio apporta varie correzioni tecniche e risolve di conseguenza alcuni problemi di crash.

La patch in questione ha una dimensione di 9 MB e Steam la scaricherà al prossimo avvio del client. FromSoftware non ha rivelato alcun changelog o note di rilascio per questo update, perlomeno al momento.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

A new patch for the PC version of #DarkSouls3 has been released.

This patch brings technical fixes for issues related to the 1.15.1 patch.

Please apply the 1.35 regulation patch before enjoying the game.

Thank you for your cooperation.

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) January 12, 2023