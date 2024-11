Daima arriva in Dragon Ball Z Kakarot, ma ci vorrà ancora un po'

Nell'anno del 40ennale di Dragon Ball, Bandai Namco ha aggiornato tutti i suoi videogiochi e tra questi c'è Dragon Ball Z Kakarot, che avrà dei contenuti relativi alla nuova serie Daima.

Bandai Namco aveva già svelato che le avventure di Goku in Dragon Ball Z Kakarot (trovate la Legendary Edition su Amazon) sarebbero continuare ancora con un contenuto aggiuntivo che esplorerà le sue vicende in Daima, con il DLC appositamente intitolato "Adventure through the Demon Realm".

Nel primo annuncio arrivato a fine ottobre, in concomitanza con l'arrivo della prima puntata della nuova serie animata, Bandai Namco aveva mostrato un primo trailer con alcune sequenze tratte dal DLC.

Tuttavia non sapevamo quando il contenuto aggiuntivo di Dragon Ball Z Kakarot (lo trovate su Amazon) sarebbe arrivato, e ora c'è un piccolo aggiornamento.

Purtroppo non c'è una data definitiva, ma Bandai Namco ha definitivamente rinviato il DLC al prossimo anno tramite i social network:

Adventure Through The Demon Realm Part 1 arriverà nel 2025, ma non è chiaro in quale periodo dell'anno definitivo e non possiamo che aspettare altre novità.

Dragon Ball Daima è il nuovo capitolo della leggendaria saga creata da Akira Toriyama. Il progetto è una serie animata completamente originale, con una premessa curiosa: i personaggi principali vengono misteriosamente trasformati in versioni "chibi" di loro stessi, in un'avventura che promette di unire umorismo e azione, elementi caratteristici del franchise.

Daima ha rilanciato alla grande il franchise di Dragon Ball è per questo arriverà anche in Xenoverse 2, mentre il picchiaduro comunque avrà altri contenuti importanti: ecco i dettagli.

Ma l'annata di Dragon Ball è stata segnata anche dall'arrivo esplosivo del picchiaduro Sparking Zero che, dopo il lancio iniziale esplosivo, ora supporta la community con altri eventi come il torneo grandioso annunciato poco tempo fa, a cui potete anche partecipare ovviamente.