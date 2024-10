Non solo Sparking Zero: annunciati nuovi DLC per Dragon Ball Z Kakarot e Xenoverse 2

I giochi di maggior successo dedicati a Dragon Ball intendono sfruttare l'entusiasmo per l'arrivo della nuova serie Dragon Ball Daima a proprio vantaggio, come era plausibile immaginare.

Ciò non include soltanto il nuovissimo Sparking Zero, che proprio in queste ore ha svelato i primi combattenti in arrivo da questa serie, ma anche nuovi DLC per Dragon Ball Z Kakarot e Xenoverse 2, con grande enfasi sull'ultimo show a cui ha collaborato Akira Toriyama.

Bandai Namco ha infatti svelato che le avventure di Goku in Dragon Ball Z Kakarot (trovate la Legendary Edition su Amazon) continueranno con un contenuto aggiuntivo che esplorerà le sue vicende in Daima, con il DLC appositamente intitolato "Adventure through the Demon Realm".

Il trailer ci mostrerà solo un breve teaser della Part 1, con Goku tornato bambino pronto a esplorare un nuovo mondo di gioco: non abbiamo ancora una data di uscita, ma il publisher fa sapere che è in arrivo «presto».

Per quanto riguarda invece Dragon Ball Xenoverse 2, è il momento di dare un'occhiata al capitolo 2 della Future Saga: uno dei primi nuovi combattenti giocabili sarà proprio Goku (Mini), di cui sarà disponibile anche uno speciale trial gratuito.

Il trailer ufficiale, che vi allegheremo qui di seguito, ci ha già mostrato molte delle mosse che potrà utilizzare in battaglia, ma anche in questo caso sappiamo solo che il tutto arriverà il prima possibile.

Data la natura di Xenoverse 2, è plausibile immaginare che i combattenti in arrivo da Daima non si limitino al solo Goku: sicuramente resta impressionante sottolineare come il picchiaduro venga ancora aggiornato attivamente dopo oltre 8 anni dalla release originale.

I fan di Dragon Ball avranno dunque di che divertirsi con tantissimi contenuti aggiuntivi sui propri videogiochi preferiti, pur non avendo ancora delle reali date ufficiali a disposizione.

Ma si stanno divertendo in particolar modo su Sparking Zero, a giudicare dagli impressionanti dati di vendita ufficiali.