Il torneo di Dragon Ball: Sparking! Zero sta per prendere il via

Bandai Namco ha annunciato il torneo Dragon Ball: Sparking! Zero - Dramatic Showdown, il quale proporrà un formato innovativo per la finalissima, incentrato sui personaggi preassegnati, che daranno vita a scontri imprevedibili.

I lottatori di tutto il mondo (il gioco originale lo trovate su Amazon) si sfideranno nelle qualificazioni online per conquistare un posto nell'evento finale, che si terrà durante la Dragon Ball Games Battle Hour 2025 di Los Angeles, il 18 e 19 gennaio 2025.

Come reso noto via sito ufficiale, i partecipanti si affronteranno su PlayStation 5, con eliminazioni dirette al meglio delle tre partite.

Ogni regione avrà il suo rappresentante, scelto tra le migliori performance durante le qualificazioni.

Il torneo avrà una serie di qualificazioni online che si svolgeranno in vari paesi, tra cui Messico, Germania, Regno Unito, Francia, Giappone, Italia, Stati Uniti occidentali e orientali, e Spagna.

Ogni giocatore che trionferà in una di queste selezioni avrà la possibilità di partecipare alla finalissima, dove sarà abbinato a un personaggio predefinito, scelto attraverso un'estrazione durante un videomessaggio del produttore.

Per quanto riguarda il formato del torneo, le regole prevedono che i giocatori scelgano liberamente il proprio secondo personaggio da un pool di 40 lottatori disponibili.

Tutti i personaggi hanno un limite di potere di 4 punti (PD), ma consentono una varietà di combinazioni, dando ampio spazio alla strategia e alla personalizzazione del gameplay.

Le partite si terranno in modalità Battaglia PD (15 punti), con la possibilità di cambiare personaggi solo per il giocatore sconfitto. Le arene sono libere, ma non sarà consentito l'uso di oggetti.

Ogni paese coinvolto avrà un campione che si contenderà il titolo nella finalissima di Los Angeles.

Tra i personaggi preassegnati, si troveranno i grandi protagonisti di Dragon Ball, come Goku (Ultra Istinto), Freezer, Broly, Gotenks, e Vegeta, con diverse varianti dei loro poteri, oltre a protagonisti inediti come Super Baby 2 e Cell in modalità perfetta.

I partecipanti dovranno essere pronti a sfidare non solo le capacità di combattimento, ma anche la resistenza mentale, in un evento che promette di regalare emozioni forti a tutti gli appassionati di Dragon Ball.

Le qualificazioni saranno disponibili in diretta streaming su YouTube e Twitch, dove i fan di tutto il mondo potranno seguire le partite, mentre le iscrizioni per le qualificazioni online sono già aperte qui.

Per il torneo della Battle Hour, invece, le iscrizioni saranno aperte in un secondo momento, quindi è importante tenersi aggiornati sulle date e i dettagli.