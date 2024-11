Dragon Ball Xenoverse 2, la Future Saga continua: ecco le novità

Il gioco di combattimento e avventura Dragon Ball Xenoverse 2 si prepara a una nuova espansione di peso con il rilascio del tanto atteso Capitolo 2 della Future Saga.

Nel nuovo trailer ufficiale lanciato in vista di questo aggiornamento (via IGN US), Bandai Namco ha svelato ai fan una serie di sorprese e novità che promettono di arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco.

Previsto per il 21 novembre 2024, questo DLC introduce alcuni dei personaggi più attesi e apprezzati della serie, oltre a nuovi contenuti che offriranno emozionanti sfide per i giocatori.

La prima novità che spicca nel Capitolo 2 è l’aggiunta di Jiren nella sua versione Ultra Supervillain.

L’introduzione di questo personaggio è un omaggio ai fan di lunga data che hanno amato il guerriero dell’Universo 11 nella sua versione più potente e spaventosa.

Jiren (Ultra Supervillain) rappresenta una sfida imponente, dotato di abilità devastanti e attacchi potenti che renderanno le battaglie intense e imprevedibili.

L’estetica di Jiren è stata curata nei minimi dettagli, con nuove animazioni e mosse che rispecchiano la ferocia del personaggio così come è stato mostrato nella serie.

Accanto a Jiren, un altro personaggio attesissimo fa il suo debutto: Belmod, il Dio della Distruzione dell’Universo 11. Conosciuto per il suo temperamento enigmatico e per il suo stile di combattimento letale, Belmod si unisce al roster dei personaggi giocabili.

I fan di Dragon Ball Super lo ricorderanno come un combattente astuto e spietato, e Bandai Namco ha cercato di catturare tutte le sfaccettature di questo carismatico antagonista, offrendo ai giocatori la possibilità di vestire i panni di un vero Dio della Distruzione.

Le abilità speciali di Belmod includono potenti attacchi energetici e mosse capaci di mettere a dura prova anche i guerrieri più esperti.

Ma forse l’aggiunta più sorprendente e curiosa è quella di Goku (Mini) direttamente dall’universo alternativo di Dragon Ball Daima.

Questa versione in miniatura del leggendario Saiyan offre un tocco di freschezza e di novità al gioco, introducendo uno stile di combattimento più agile e dinamico.

Goku (Mini) non è solo una variazione estetica: il suo set di mosse è stato studiato per mettere in risalto l’agilità e la velocità, rendendolo un personaggio perfetto per i giocatori che amano strategie di attacco rapide e combo spettacolari.

La sua presenza nel Capitolo 2 della Saga del Futuro è un’aggiunta interessante che saprà intrattenere sia i veterani che i nuovi fan della serie.

Oltre ai nuovi personaggi, il DLC porta con sé una serie di contenuti inediti che estendono la narrativa e introducono missioni e sfide fresche per i giocatori.

Il Capitolo 2 della Future Saga si presenta come una storia ricca di colpi di scena, che riprende alcune delle tematiche più amate della saga, come il concetto di multiverso e la lotta per la salvezza del futuro.

Il lancio del Capitolo 2 conferma l’impegno di Bandai Namco a mantenere Dragon Ball Xenoverse 2 aggiornato e in linea con le aspettative dei fan, che già con il primo capitolo non erano stati delusi.

Dopo anni di successi, quindi, Xenoverse 2 (che trovate su Amazon) si dimostra un prodotto in grado di rinnovarsi e mantenere viva l’attenzione del pubblico, grazie a un gameplay dinamico e a una trama che rimane fedele allo spirito della serie originale.