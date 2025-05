L'attesa è finita per i giocatori PC desiderosi di mettere le mani su Stellar Blade e sulla tuta da combattimento di Eve, perché c'è una demo gratis finalmente disponibile su Steam.

L'acclamato action game di Shift Up si mette a disposizione su PC con una demo di circa 40 minuti, offrendo un'intensa anteprima dell'azione post-apocalittica e del frenetico sistema di combattimento che caratterizzano il titolo.

Questa porzione giocabile è stata concepita per familiarizzare i nuovi arrivati con le meccaniche di gameplay, le combo di attacco e il sistema di crescita del personaggio. Il contenuto della demo si estende fino al confronto con il primo boss, Abaddon, un banco di prova significativo per le abilità dei giocatori.

Inoltre, sarà possibile importare il proprio salvataggio nella versione definitiva, quando uscirà l'11 giugno prossimo.

C'è anche un nuovo trailer, montato per l'occasione:

Per chi ha già avuto modo di provare il gioco su PlayStation 5, il contenuto su PC sarà ovviamente analogo, consentendo di sperimentare sequenze animate, fasi esplorative e combattimenti contro i temibili Naytiba.

Il tutto con la potenza della master race, ovviamente.

L'arrivo di questa demo su PC è un'ottima notizia per coloro che desiderano testare le prestazioni del gioco sul proprio hardware prima dell'acquisto, visto che i requisiti sono abbastanza importanti.

La versione PC supporterà infatti funzionalità avanzate come NVIDIA DLSS 4 e AMD FSR 3.0 per l'upscaling e la generazione di frame, oltre al supporto per risoluzioni native su monitor ultrawide e framerate sbloccati. Promette inoltre texture ad alta risoluzione e piena compatibilità con il controller DualSense.

Stellar Blade è atteso su PC per l'11 giugno 2025, data in cui uscirà anche la "Complete Edition", includendo tutti i contenuti aggiuntivi e i crossover già disponibili sulla versione PS5 (come quelli di NieR: Automata e Goddess of Victory: Nikke), oltre a 25 nuovi costumi inediti e una boss fight aggiuntiva, che verranno poi pubblicati gratuitamente anche su PS5.

Un nuovo tassello dell'espansione di Stellar Blade, che probabilmente arriverà anche su Xbox e Switch 2 prima o poi, in attesa del sequel annunciato.