Stellar Blade 2 "silenziosamente" annunciato da Shift Up

Durante la presentazione interna di Shift Up del 16 maggio, tra i consueti aggiornamenti sui risultati finanziari e i premi aziendali, è emersa quasi di soppiatto una slide dedicata ai piani futuri del team.

Accanto all’espansione multi-piattaforma di Stellar Blade e al misterioso “Project Witches”, compare infatti la voce “sequel” per il titolo action del 2024 (che trovate su Amazon), lasciando intendere che Stellar Blade 2 sia già in sviluppo e previsto prima della fine del 2026.

Il successo del primo capitolo non è una sorpresa: con oltre un milione di copie vendute e un lancio su PC all’orizzonte, Shift Up ha chiuso un anno da record, premiando i dipendenti con PS5 Pro e bonus di produzione.

Proprio questo slancio sembra ora dare forma a un seguito che, stando al piano, potrebbe arrivare molto più presto di quanto i fan si aspettino.

Ovviamente, si tratta di progetti suscettibili di cambiamenti: ritardi e rielaborazioni potrebbero far slittare l’uscita.

Ma il semplice fatto che il sequel figurasse in un documento ufficiale lascia pochi dubbi sulla volontà dello studio di tornare con Eve e i suoi combattimenti ad alta tensione.

Ora non resta che attendere un annuncio formale o, meglio ancora, un primo teaser che confermi tempistiche e nuove meccaniche di gioco.

Scoprire che Stellar Blade 2 è già nei piani di Shift Up è un’ottima notizia per chi, come me, ha apprezzato l’equilibrio tra combattimenti spettacolari e narrazione cinematica del primo capitolo (il nostro Gianluca lo ha recensito qui).

Mi piacerebbe in ogni caso vedere un ampliamento degli scenari, magari un sistema di progressione più profondo per Eve e qualche accento maggiore sull’esplorazione.

Ma soprattutto, spero che il sequel mantenga l’intensità emotiva del suo predecessore, senza trasformarsi in un mero esercizio di stile. Qualunque forma prenderà, sono pronto a tuffarmici di nuovo.