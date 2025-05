Stellar Blade su PC, ora è ufficiale: ecco data di uscita e requisiti

Dopo la prima fuga di notizie ora arriva l'ufficialità: Stellar Blade sarà disponibile su PC a partire dall'11 giugno.

La data era già trapelata qualche giorno fa, però in maniera non ufficiale, e ora il PlayStation Blog ci aiuta a fare chiarezza.

Stellar Blade si affaccia al mondo PC con un aggiornamento che porta con sé non solo un'ottimizzazione tecnica senza precedenti, ma anche una serie di contenuti aggiuntivi che arricchiranno anche l'esperienza dei giocatori PlayStation 5.

I possessori della console Sony riceveranno gratuitamente tutti i nuovi contenuti tramite un aggiornamento, garantendo un'esperienza rinnovata sia per i veterani che per i nuovi arrivati.

La versione PC di Stellar Blade implementa il supporto per NVIDIA DLSS 4 con upscaling e generazione di frame, insieme all'ottimizzazione NVIDIA DLAA per il miglioramento dell'immagine e alla riduzione della latenza tramite NVIDIA Reflex. Non manca il supporto per AMD FSR 3, offrendo opzioni di ottimizzazione per diverse configurazioni hardware.

L'aspetto più rivoluzionario è certamente lo sblocco completo del frame rate, che permetterà di spingere il proprio sistema al massimo delle sue potenzialità.

Il tutto con il più classico supporto per risoluzioni ultrawide 21:9 e super ultrawide 32:9, con un range di formati che va dal 5:4 al 32:9. L'esperienza si arricchisce ulteriormente grazie al pieno supporto del controller DualSense, che offrirà feedback aptico e resistenza adattiva dei grilletti anche nella versione PC.

I requisiti di sistema sono stati attentamente calibrati per offrire diverse opzioni in base alla configurazione hardware disponibile. Dal preset grafico più basso che richiede componenti come Intel Core i5-7600K o AMD Ryzen 5 1600X con NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 580 8GB, fino alla configurazione "Very High" che consiglia una NVIDIA GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX 7900 XT per giocare in 4K a 60 FPS.

L'aggiornamento non si limita alle ottimizzazioni tecniche ma introduce una serie di contenuti inediti che espandono significativamente l'esperienza di gioco. Una delle novità più attese è il "Test di Mann", una sfida che metterà i giocatori di fronte al potente leader dei Sentinels, guerriero esperto e protettore di Xion, nella modalità Boss Challenge. La ricompensa per chi riuscirà a superare questa prova sarà la "Royal Guard Suit".

Infine, il guardaroba di Eve si arricchisce considerevolmente con ben 25 nuove Nano Suit aggiuntive, offrendo molte più opzioni per personalizzare l'aspetto della protagonista. Per celebrare il lancio della versione PC, tutti i giocatori riceveranno gratuitamente la nuova tuta "Crimson Wing" come segno di gratitudine da parte degli sviluppatori.