Stellar Blade punta a Xbox e Switch 2, prima del sequel

Stellar Blade è tornato nuovamente a far parlare di sé, e probabilmente continuerà a farlo ancora con i nuovi porting che Shift Up sta preparando che puntano a Xbox e Nintendo Switch 2.

Secondo quanto emerso dall'ultimo report finanziario destinato agli investitori (tramite Niche Gamer), l'azienda coreana non solo sta lavorando a un sequel diretto, ma intende anche espandere la disponibilità del primo Stellar Blade su altre piattaforme, aprendo scenari interessanti per il futuro della serie.

Il report conferma infatti che lo studio sta lavorando per portare il gioco su altre piattaforme, con Xbox che appare come la destinazione più probabile nell'immediato futuro. Non è da escludere anche un possibile approdo sulla prossima console Nintendo, ampliando ulteriormente il pubblico potenziale.

Non sarebbe affatto una sorpresa, va detto, visto il successo che Stellar Blade ha avuto. Questo ha garantito a Shift Up non solo una conferma del fatto che il titolo è valido ma, più concretamente, i fondi necessari per investire su dei porting verso piattaforme che potrebbero generare ulteriore guadagno.

Questa notizia arriva in un momento particolarmente favorevole per lo studio coreano, che sembra determinato a capitalizzare il successo ottenuto con il primo capitolo. Gli sviluppatori avranno ora il compito di bilanciare l'espansione multipiattaforma con la creazione di un sequel all'altezza delle aspettative, in un mercato sempre più competitivo e esigente.

Sempre nello stesso report, infatti, è stato confermato che il sequel di Stellar Blade è ora ufficialmente in fase di sviluppo con una finestra di lancio prevista entro il 2027.

A questo punto rimane ancora avvolto nel mistero se lo studio manterrà un accordo di esclusività con Sony o se opterà per l'autopubblicazione, strategia che potrebbe garantire maggiore libertà creativa e commerciale.

Il primo capitolo era uscito infatti con il grande supporto promozionale di PlayStation, che ha portato ad avere anche un'edizione fisica del gioco, quindi sarà interessante vedere come si muoverà lo studio con il sequel.