Da oggi PS5 costa di meno in Europa, è ufficiale

PS5 ha avuto diverse variazioni di prezzi, soprattutto in alto, ma ora è stata confermata la promozione speciale per tuto il mercato Europeo.

Ora che la console è facilmente acquistabile in vari modi, tra cui Amazon ovviamente, per fortuna ci sono vari modi per portarsi a casa la nuova generazione di PlayStation.

Questo ha portato la console ad avere dei nuovi picchi di vendite importanti, in un flusso che sembra essere ininterrotto per PS5.

Di recente qualcuno aveva scoperto il possibile arrivo di una promozione particolare per l'Europa. Un calo di prezzo temporaneo che coinvolge non solo l'Europa, ma anche Regno Unito e Stati Uniti.

Ecco la promozione in questione, con i nuovi prezzi che sarebbero dovuti essere diffusi tramite il PlayStation Store:

Germania: riduzione di 75 € (474,99 € invece di 549,99 €)

Stati Uniti: riduzione di $ 50 ($ 99 invece di $ 499,99)

Gran Bretagna: riduzione di £ 75 (£ 99 invece di 479,99)

Dopo le prime indiscrezioni è arrivata la conferma (tramite PlayStation Lifestyle), così come il fatto che la promozione non sarà disponibile per l'Italia.

La conferma arriva dal nuovo prezzo già applicato su vari canali in cui solitamente PlayStation 5 viene commercializzata.

Sia su PS Direct che Amazon UK, la versione di PS5 con il lettore ottico è venduta rispettivamente a £404,99 e £399,99, rispetto al prezzo di listino di £479,99.

Confermato quindi il taglio di prezzo anticipato dal leak, con l'offerta che sarebbe valida fino al 10 agosto. Il leak comprendeva anche Germania e Stati Uniti che, però, al momento vendono PlayStation 5 allo stesso prezzo.

Alcuni credono che questo cambiamento di prezzo possa essere un preludio al lancio di un nuovo modello di PS5. Da un po' si parla infatti dell'arrivo di una eventuale PS5 Slim o di una PS5 Pro, e un taglio di prezzo del modello precedente sembra effettivamente una mossa plausibile.