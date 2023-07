PS5 potrebbe avere un calo di prezzo, anche in Europa

PS5 sarebbe al centro di una possibile riduzione di prezzo, temporanea, in molti mercati tra cui l'Europa.

Ora che la console è facilmente acquistabile in vari modi, tra cui Amazon ovviamente, per fortuna non ci sono più problemi relativi al bagarinaggio ormai da tempo tra le altre cose.

Advertisement

Questo ha portato PS5 ad avere l'ennesima impennata di vendite, con conseguente record inedito anche in Europa.

E mentre un anno fa Sony aveva deciso di aumentare definitivamente il prezzo della console, lo ricorderete, sembra che a breve arriverà un'ondata di sconti.

Un calo di prezzo che quindi non sarà fisso, ma solo legato a questo eventuale periodo di sconti.

Come riporta VGC si sono diffuse delle informazioni relative al fatto che PlayStation 5 potrebbe costare di meno, all'interno di una promozione che coinvolge diversi canali tra Europa, Regno Unito e Stati Uniti.

Questi sono i nuovi prezzi presunti:

Germania: riduzione di 75 € (474,99 € invece di 549,99 €)

Stati Uniti: riduzione di $ 50 ($ 99 invece di $ 499,99)

Gran Bretagna: riduzione di £ 75 (£ 99 invece di 479,99)

Questi sono i prezzi che dovrebbero essere diffusi tramite PlayStation Store ufficiale e nei rivenditori di ogni paese tra Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

Purtroppo non c'è la conferma di una promozione che sarà attiva anche per l'Italia, per cui dobbiamo necessariamente attendere un chiarimento da parte di PlayStation.

Il fatto che esca in Germania, però, ci fa ben sperare che la promozione possa essere estesa anche in altre zone d'Europa, tra cui la nostra.

Tra l'altro PS5 potrebbe anche aumentare la sua linea di prodotti nel prossimo futuro, perché da giorni si rincorrono voci sulla possibile creazione di una PS5 Slim.

Per chi ama ancora la versione classica della console, però, c'è un nuovo bundle speciale appena annunciato con una delle esclusive più importante degli ultimi mesi.