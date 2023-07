Cyberpunk 2077 XOXO non è un videogioco, ma ai fan piacerà

Phantom Liberty, la prossima espansione di Cyberpunk 2077, a quanto pare non sarà l'unica sorpresa per i fan del gioco di CD Project RED.

Il titolo originale (che trovate su Amazon) è stato infatti al centro di prodotti trasversali, come serie TV e non solo (senza contare che la stessa IP nasce come giochi di ruolo cartaceo, con Cyberpunk 2020).

Ora, dopo che Cyberpunk 2077 ha finalmente ottenuto una valutazione "Molto positiva" su Steam, a oltre due anni dal suo lancio, sembra che sia in lavorazione una miniserie a fumetti realmente interessante.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Cyberpunk 2077 XOXO di Dark Horse è stato annunciato ufficialmente e uscirà a ottobre di quest'anno.

La serie di quattro numeri sembra essenzialmente una versione di Romeo e Giulietta dal sapore Cyberpunk. A scriverla è Bartosz Sztybor, già autore della serie anime di Netflix Cyberpunk Edgerunners.

«La violenza tra bande sfocia in un bagno di sangue quando un'imboscata pianificata dai Maelstrom ai Mox si complica», si legge nella sinossi ufficiale.

«In palio c'è un carico di corpi dal valore ingente, ma la lealtà arriva solo fino a un certo punto quando c'è di mezzo l'amore. Un membro dei Maelstrom ha trovato qualcosa per cui vale la pena sacrificarsi. Non ha mai conosciuto nessuno come lei. Mascella a terra, occhi a cuoricino, battito cardiaco a mille, potrebbe essere amore a prima vista? La cibernetica non può salvarti dal crepacuore».

Nel complesso, sembra qualcosa di molto diverso rispetto a ciò a cui ci ha abituato il videogioco e non solo. Il primo numero di XOXO è di 32 pagine e uscirà il 18 ottobre negli USA. Per gli altri tre numeri, invece, non sono state fissate date di uscita, quindi non ci resta che attendere (anche per un'eventuale release italiana).

Ricordiamo nel frattempo che Phantom Liberty sarà disponibile solo su PC, PS5 o Xbox Series X|S. Riguardo l'espansione in arrivo, questa vedrà Idris Elba nei panni di Solomon Reed, un agente dell'FIA che lavora per quelli che si definiscono i nuovi Stati Uniti d'America.

Ma non solo: Cyberpunk 2077 ha da poco ottenuto una nuova mod che, grazie alle librerie di OpenAI, la quale rende ancora più fantascientifico il titolo di CD Projekt RED.