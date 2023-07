Cyberpunk 2077 raggiunge un "traguardo" importante, dopo 2 anni

Phantom Liberty, la prossima e ormai imminente espansione di Cyberpunk 2077, chiuderà le vicende di un gioco che ha avuto un day-one decisamente problematico.

Il titolo originale è stato infatti vittima di un lancio fallimentare.

Di recente, il vicepresidente delle pubbliche relazioni e della comunicazione di CDPR ritiene che l'astio nei confronti del gioco sia diventato di tendenza.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, Cyberpunk 2077 ha finalmente ottenuto una valutazione "Molto positiva" su Steam, a oltre due anni dal suo lancio.

Dopo mezzo milione di recensioni e oltre due anni, il traguardo è stato raggiunto. Il direttore della community di CD Projekt, Marcin Momot, ha ringraziato i giocatori via Twitter, elogiando il loro riconoscimento di «tutto il duro lavoro che il team ha svolto nel corso degli anni dal lancio».

Si tratta quindi di un vero redemption arc per l'RPG di CD Projekt, il quale è stato ampiamente criticato al lancio nel dicembre 2020 sia dai giocatori che dalla stampa.

Tuttavia, dopo più di due anni, le cose sono cambiate radicalmente, ed è giusto così. Ci auguriamo tuttavia che nell'industria dei videogiochi non accada mai più un "caso" come quello del gioco di CDPR, il quale ha comunque cambiato il modo di sviluppare i videogiochi, che piaccia oppure no.

Al netto di quanto sia stato complicato portare Cyberpunk 2077 su console di vecchia generazione (coi problemi al day-one che tutti noi conosciamo), Phantom Liberty sarà disponibile solo su PC, PS5 o Xbox Series X|S.

Riguardo proprio l'espansione in arrivo, questa vedrà Idris Elba nei panni di Solomon Reed, un agente dell'FIA che lavora per quelli che si definiscono i nuovi Stati Uniti d'America.

Infine, Cyberpunk 2077 ha da poco ottenuto una nuova mod che, grazie alle librerie di OpenAI, la quale rende ancora più fantascientifico il titolo di CD Projekt RED.