Cyberpunk 2077 Ultimate Edition potrebbe arrivare molto presto

Il 2023 di Cyberpunk 2077 potrebbe chiudersi in maniera ulteriormente positiva, perché a quanto pare la già menzionata "edizione definitiva" potrebbe essere lanciata entro la fine dell'anno.

Dopo che l'edizione base del gioco, che trovate su Amazon, si è aggiornata con l'ottimo Phantom Liberty, effettivamente molti si aspettavano l'arrivo di un'edizione completa del titolo di CD Projekt Red per coronare questa sorta di "rinascita" della produzione.

Già qualche settimana fa era emersa questa possibilità e, dopo la conferma a mezza bocca dello sviluppatore, non c'era stata più nessuna informazione riguardo questa nuova edizione di Cyberpunk 2077.

In una sessione Q&A con i propri investitori, Michał Nowakowski di CD Projekt ha confermato l'intenzione di realizzare un'edizione in stile "Game of the Year", con tutti i contenuti inclusi.

Ora è arrivato un nuovo indizio sulla data plausibile di lancio di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, tramite Push Square, che potrebbe arrivare molto presto.

Secondo quanto emerso da un rivenditore online, l'edizione completa di Cyberpunk 2077 sarebbe piazzata per il 5 dicembre prossimo, a prezzo pieno ovviamente di $60.

Sono molte le inserzioni apparse online tra vari rivenditori, tra cui quelle di Cheap Ass Gamer che potete vedere qui sotto:

Non sappiamo ancora cosa questa edizione potrebbe contenere ma, con una certa facilità, possiamo presupporre che Cyberpunk 2077 Ultimate Edition conterrà il gioco base, tutti i DLC gratuiti e Phantom Liberty, ovviamente.

Questa nuova edizione sarà anche l'occasione per esplorare uno dei finali segreti dell'espansione, che alcuni hanno scoperto a proprie spese con un epilogo decisamente strano.

L'edizione definitiva darà anche il via ufficialmente al futuro del franchise, con il sequel che è già stato confermato e che farà in modo che il brand Cyberpunk possa crescere come The Witcher, almeno nelle intenzioni di CD Projekt Red che sono state espresse di recente.