Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, scoperto un "finale segreto" (ma non finisce bene)

CD Projekt sa perfettamente che i giocatori amano le sfide e sono pronti a sfidare ciò che il gioco prova ad imporre loro, che sia per provare ad avere un "finale diverso" o magari semplicemente per mettere alla prova gli stessi limiti tecnici di una produzione.

Sappiamo bene che, di limiti, Cyberpunk 2077 al lancio ne aveva parecchi, ma con i progressivi aggiornamenti e in particolar modo con la patch 2.0 e l'espansione Phantom Liberty ha potuto finalmente mostrare ai giocatori la sua migliore versione possibile.

Advertisement

L'espansione dell'open world RPG, che sarà anche il primo e unico DLC di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon), ci propone diverse conclusioni per la sua spy-story, in base ad alcune scelte in particolare che faremo durante la storia.

Una di queste nascondere però un "finale segreto" molto divertente, che presenta anche alcuni dialoghi nascosti ma che non andrà a finire bene per il nostro V.

Ovviamente, da questo momento partiranno gli spoiler per il finale di Phantom Liberty, dunque vi consigliamo di non proseguire oltre se non avete ancora finito il DLC.

L'easter egg in questione si verifica alla fine della missione "The Killing Moon", che potete ottenere scegliendo di sostenere Songbird e aiutarla a scappare definitivamente da Night City.

Le fasi finali ci vedranno accompagnare So Mi su un razzo diretto verso la Luna: il nostro V, normalmente, dovrebbe semplicemente osservarla dalla distanza, rimanendo però confinato sulla terra ferma.

Tuttavia, il razzo sembrava avere abbastanza spazio per poterci salire sopra, ed è ciò che l'utente Reddit Prototailz ha provato a fare, scoprendo che effettivamente è possibile farsi proiettare nello spazio.

Ciò scatenerà un dialogo nascosto divertente tra Johnny Silverhand e V: il personaggio interpretato da Keanu Reeves ci chiederà dove stiamo andando, ma il protagoista di Cyberpunk 2077 si limiterà semplicemente a suggerirgli di «godersi lo spettacolo».

Johnny Silverhand si lascerà scappare semplicemente un «Oh c***o» quando capirà le vostre vere intenzioni... e il tutto si concluderà esattamente come vi aspettereste, con una morte inevitabile causata dal razzo e un conseguente Game Over.

Significa che CD Projekt aveva previsto fin dall'inizio che qualche "furbetto" avrebbe tentato questa strada solo per capire che cosa sarebbe successo al finale di Phantom Liberty, scegliendo di regalare loro questo easter egg molto divertente. Insomma, meglio stare alla larga dallo spazio, almeno in questo finale.

Questa conclusione di Phantom Liberty, anche senza provare a farsi sparare via da un razzo, chiaramente non vi permetterà di accedere al nuovo finale di Cyberpunk 2077, particolarmente tragico ma che proprio per questo motivo, come vi abbiamo spiegato in uno speciale dedicato, è uno dei migliori realizzati da CD Projekt.

Nel nuovo finale in questione potremo assistere anche a una riunione con il nostro amico bisturi Viktor Vektor: la sua voce è stata "riportata in vita" con la IA nella versione originale polacca, per rendere omaggio al suo interprete, purtroppo, scomparso prematuramente.

Nel frattempo, i fan hanno colto l'occasione per eleggere la migliore romance del gioco, lasciando ben pochi dubbi sulla vincitrice.