Pensavamo che Cyberpunk 2077 fosse arrivato alla fine, ma ci sarà almeno un'altra occasione per poter tornare a Night City e scoprire le novità create da CD Projekt Red.

Lo sviluppatore ha infatti ufficializzato durante uno streaming in diretta l'arrivo di un aggiornamento sostanziale per il titolo di fantascienza, confermando le speculazioni che circolavano da settimane nella community.

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 26 giugno, quando i giocatori potranno scaricare la patch 2.3 che si preannuncia come una delle patch più significativhe mai create per il titolo.

La numerazione ufficiale dell'aggiornamento, identificato come versione 2.3, lascia presagire modifiche di portata considerevole rispetto ai precedenti interventi di manutenzione.

Gli sviluppatori polacchi hanno mantenuto il riserbo sui dettagli specifici, alimentando ulteriormente la curiosità di una fanbase già in fermento per le possibili novità.

Contrariamente alle previsioni iniziali, l'update non accompagnerà il debutto della versione per Switch 2, che è disponibile da oggi ovviamente.

Questa decisione di scorporare i due eventi suggerisce una volontà di concentrare l'attenzione mediatica su ciascuna release, permettendo ai contenuti aggiuntivi di brillare di luce propria senza essere oscurati dal lancio su una nuova piattaforma.

Cosa conterrà la patch 2.3 nello specifico? Una ipotesi che è la patch possa contenere effettivamente dei contenuti aggiuntivi. In questo caso, quello che potrebbe sembrare un normale aggiornamento di manutenzione si trasformerà in un vero e proprio pacchetto di espansione.

Non ci resta che attendere ulteriori novità, mentre i giocatori su Nintendo Switch 2 possono entrare a Night City per la prima volta. Un esperimento davvero importante che darà ulteriore slancio al brand, in attesa di quel Cyberpunk 2 che sarà probabilmente tra i giochi più attesi di sempre.

Almeno insieme a The Witcher 4, che sta già facendo parlare tantissimo di sé con pochissime presentazioni al suo attivo. Non per i soliti motivi, effettivamente.