Cyberpunk 2 non si chiamerà Cyberpunk 2, come ha spiegato CD Projekt Red in un approfondimento rispetto alla condivisione dei dati finanziari di ieri. Inoltre, ci vorrà ancora un po' prima di vederlo in azione.

Ieri abbiamo scoperto che il sequel del titolo del 2021 è entrato ufficialmente in fase di pre-produzione, e per la prima volta l'azienda ha usato il termine "Cyberpunk 2". Questo ci ha portato a riflettere sul fatto che possa essere effettivamente il titolo del nuovo videogioco, ma non è così.

La precisazione arriva da Ola Sondej, senior PR manager di CD Projekt Red (tramite The Verge), che ha dichiarato che non si tratta del titolo ufficiale, ma semplicemente di un modo per identificare «un altro gioco ambientato nell'universo di Cyberpunk».

Sebbene la pre-produzione del gioco possa essere già iniziata, potremmo dover aspettare ancora dai 4 ai 5 anni prima di vedere il gioco effettivo.

Durante la stessa riunione con gli investitori, il co-CEO dello studio, Michał Nowakowski, ha affermato che la pipeline di sviluppo di CD Projekt RED impiega in genere circa 5 anni per passare dalla pre-produzione alla data di uscita finale.

«Il nostro percorso dalla pre-produzione alla data di uscita finale dura in media dai quattro ai cinque anni», ha detto Nowakowski quando gli è stato chiesto se l'attuale pipeline di sviluppo dello studio per The Witcher 4 sia anche un indicatore di cosa possiamo aspettarci da un sequel di Cyberpunk 2077: «Detto questo, e tenendo presente che ogni progetto è unico e che ci sono molte variabili che influenzano il risultato finale, non vi darò dettagli specifici».

Aspettiamo quindi che ci siano altre informazioni reali sul gioco, mentre sappiamo che ci sarà almeno una seconda città in cui giocare che affiancherà la Night City di Cyberpunk 2077. Se non altro ci aspettiamo che la trama sarà ancora più attenta a trattare temi sociali, e questo ci incuriosisce non poco.