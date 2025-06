Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e CD Projekt Red ha deciso ancora una volta di mostrare una presentazione in largo anticipo rispetto alla tabella di marcia, stavolta per The Witcher 4.

Poche ore fa, infatti, l'azienda polacca ha mostrato un nuovo stralcio dell'atteso progetto che riporterà i romanzi di Geralt nel mondo dei videogiochi, e l'ha fatto mostrando le potenzialità dell'Unreal Engine.

Una tech demo vera e propria, non indicativa né del prodotto finale e tantomeno del suo gameplay. La potete trovare a questo indirizzo e, bisogna essere onesti, è abbastanza impressionante.

Tuttavia c'è un dettaglio che mi ha reso immediatamente dubbioso e poco convinto della veridicità della presentazione. Nel video, a soli 14 secondi, viene specificato che la tech demo gira su una versione base di PS5 a 60fps e risoluzione massima.

Ancora più impressionante, bisogna dirlo. Forse troppo, stando all'aggiornamento inviato a VGC da CD Projekt Red.

Vi riporto la dichiarazione del portavoce dello sviluppatore per intero, tradotta:

«Questa è una demo tecnica e un primo sguardo alla tecnologia all'avanguardia che alimenta The Witcher 4, ma non a The Witcher 4 in sé. Mostra le solide fondamenta che stiamo costruendo in stretta collaborazione con Epic Games per spingere il design open-world più in là che mai, e i sistemi e le funzionalità principali che stiamo sviluppando utilizzando l'Unreal Engine 5. Siamo davvero orgogliosi di questo primo traguardo e non vediamo l'ora di offrirvi un'anteprima di alcune delle tecnologie più interessanti, come UAF, Nanite Foliage, Smart Objects, ML Deformer e FastGeo Streaming, che stanno contribuendo a plasmare il futuro di The Witcher.»

Insomma, CD Projekt Red ci ha mostrato The Witcher 4, che è già noto sia in sviluppo anche grazie alle schede di prossima generazione di Nvidia non ancora annunciate, su una console con svariati anni sulle spalle in una versione che non è comunque definitiva o veritiera rispetto al prodotto finale.

Vista la tecnologia con cui viene sviluppato, possiamo dire con facilità che sia impossibile che la versione finale di The Witcher 4 esca su PS5. Almeno non come è stato mostrato durante l'evento di Unreal.

Vi ricorda qualcosa? Bravi, proprio lui: Cyberpunk 2077.

Speravo che CD Projekt Red avesse imparato la lezione, ma a quanto pare ancora una volta viene fornita ai videogiocatori (già spesso confusi di loro e con una scarsa soglia dell'attenzione) una presentazione che sostanzialmente è l'equivalente del gioco delle tre carte.

CD Projekt ha detto in più di un'occasione di sapere come gestire The Witcher 4. Speriamo che non lo sappia gestire "sorprendentemente bene".