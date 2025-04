Cyberpunk 2077 su Switch 2 sarà "rotto" come su PS4 e XOne?

Una delle sorprese più discusse tra i titoli terze parti annunciati per Nintendo Switch 2 è senza dubbio Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. La notizia ha suscitato immediatamente grande entusiasmo... ma anche qualche inevitabile preoccupazione.

In molti ricordano infatti il disastroso stato in cui il gioco uscì su PS4 e Xbox One (ora lo trovate su Amazon in perfette condizioni), tanto da essere temporaneamente ritirato dal PlayStation Store.

Fortunatamente, CD Projekt Red è intervenuta per rassicurare i fan: il porting su Switch 2 costruirà sulla "solida base" delle versioni più recenti, evitando di ripetere gli stessi problemi.

Come riportato da GameFile, l’ingegnere di CD Projekt, Tim Green, ha spiegato che, pur essendo stato necessario fare alcuni compromessi per adattare il gioco alla nuova console, sono stati scelti con attenzione per non compromettere la visione originale del gioco.

In termini di prestazioni, Cyberpunk 2077 su Switch 2 punta ai 1080p in modalità docked e ai 720p in modalità portatile.

Sorprendentemente, anche la modalità handheld supporterà il DLSS, tecnologia che dovrebbe aiutare a mantenere una qualità visiva elevata nonostante l’hardware meno potente rispetto a PC e console di nuova generazione.

Che Cyberpunk 2077 arrivi su Nintendo Switch 2 è qualcosa che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato pura fantascienza, e sapere che CD Projekt Red sta lavorando seriamente per evitare il "disastro PS4/Xbox One" è senza dubbio un’ottima notizia.

Il fatto che abbiano dichiarato di "costruire su una base solida" e di aver effettuato compromessi mirati fa ben sperare: sembra evidente che questa volta il team sia più consapevole delle sfide e voglia proporre un’esperienza dignitosa su tutte le piattaforme.

Personalmente, mi fa molto piacere vedere come CD Projekt Red stia affrontando con serietà ogni nuova uscita, dopo aver faticosamente riconquistato la fiducia dei giocatori.

Questa versione su Switch 2 potrebbe non solo far conoscere il gioco a un pubblico ancora più vasto, ma anche dimostrare, una volta per tutte, che Cyberpunk 2077 merita di essere ricordato per ciò che è diventato, e non per il suo burrascoso lancio iniziale.