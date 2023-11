Cyberpunk 2077, qualcuno ha ricreato contenuti tagliati dal gioco

Da tempo i modder "tengono in vita" Cyberpunk 2077, al fine di donare al gioco di CD Projekt RED novità grafiche e non.

Non è la prima né l'ultima volta che il titolo (che trovate anche ) si aggiorna con mod realizzate dai fan.

Solo alcune settimane fa, infatti, un modder ha realizzato un sorprendente HD Texture Pack che migliora l'aspetto dei principali PNG del gioco di CD Projekt.

Ora, come riportato anche da DSOGaming, il bravissimo "L3X4RS" ha rilasciato una mod piuttosto interessante per il gioco di CD Projekt RED. Questa tenta di ripristinare tutti i PNG della build dell'E3 2018.

In totale, la mod ripristina circa 100 PNG che erano stati tagliati dalla versione finale.

È bene precisare che questa aggiunta non aumenta la densità della folla e dei PNG. Pertanto, non vedrete la stessa quantità di personaggi a schermo rispetto alla versione E3 2018.

Ciò che questa mod serve fondamentalmente ad aumentare la diversità dei PNG. Significa che non si vedranno più gli stessi passanti durante l'esplorazione di Night City.

Purtroppo il modder non ha condiviso alcun video di presentazione, considerando che la mod aggiunge anche nuovi vestiti e accessori. Potete in ogni caso scaricarla, ovviamente in forma gratuita, a questo indirizzo (e buon divertimento).

I modder continuano quindi a lavorare assiduamente su Cyberpunk 2077, così come del resto fa anche CD Projekt Red. Alcune settimane fa è stata infatti rilasciata una nuova patch ufficiale su PC e console per risolvere una serie di problemi.

Del resto, nel gioco di CDPR ci sono davvero tanti dettagli da scovare, come ci ha dimostrato il giocatore che ha scoperto dei segreti anche dopo 600 ore.

Infine, parlando ancora di aggiunte dei fan, una nuova mod di Cyberpunk 2077 disponibile per il download gratuito dona al gioco di CD Proket RED un'impronta alla Blade Runner (vedere per credere).