Cyberpunk 2077 ora è davvero come Blade Runner, grazie ai fan

Da tempo i modder supportano Cyberpunk 2077, al fine di dare al gioco di CDPR nuova vita.

I giocatori in azione a Night City sanno che non è la prima volta che il titolo in questione (che trovate anche ) si aggiorna con mod e update dei fan.

Basti pensare che solo pochi giorni fa un modder ha realizzato un fantastico HD Texture Pack che migliora l'aspetto dei principali PNG del gioco di CD Projekt.

Ora, come riportato anche da Wccftech, si è andati oltre: una nuova mod di Cyberpunk 2077, ora disponibile per il download gratuito, conferisce al gioco un'impronta alla Blade Runner che si adatta molto bene a Night City.

La nuova mod vocale basata sulle IA, che può essere scaricata da Nexus Mods, cambia la voce del V maschile in quella di Rick Deckard, interpretato da Harrison Ford nel film originale e nel suo sequel uscito nel 2017.

Sebbene la mod non sia perfetta, in quanto la voce di Rick può sembrare a volte un po' troppo "stonata" e fuori fase, è comunque abbastanza impressionante. Se volete farla vostra e dare al gioco un tocco di Blade Runner, vi basterà cliccare qui.

I modder continuano quindi a lavorare su Cyberpunk 2077 a distanza di anni dalla sua uscita, così come CD Projekt Red. La scorsa settimana è stata infatti rilasciata una nuova patch su PC e console per risolvere una serie di problemi e introdurre ottimizzazioni e miglioramenti delle prestazioni.

Restando in tema, qualche fan decisamente curioso ha scoperto che uno dei finali di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty nasconde un Easter Egg davvero molto particolare.

Del resto, nel gioco di CDPR ci sono davvero tanti dettagli da scovare, come ci ha dimostrato il giocatore che ha scoperto dei segreti anche dopo 600 ore (che poche non sono di certo).