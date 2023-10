Cyberpunk 2077, scoperto un dettaglio nascosto dopo quasi 600 ore

CD Projekt ha lavorato duramente per rendere la Night City di Cyberpunk 2077 particolarmente coinvolgente, lasciandoci vivere una memorabile campagna nei panni di V con ambientazioni memorabili e curate nel dettaglio.

Non si tratta naturalmente di una produzione perfetta e sono stati necessari diversi aggiornamenti prima che Cyberpunk 2077 avesse la sua "redenzione" (lo trovate ), ma alla fine possiamo dire che il risultato è sicuramente meritevole, se giocato su PC o su una console next-gen.

Gli sviluppatori hanno ammesso di aver scelto una prospettiva in prima persona per aiutare a vendere meglio il prodotto sui social, ma il fatto che ancora oggi continui a essere problematica per i veicoli lascia sospettare che forse i piani iniziali del team di sviluppo erano altri.

Un'ulteriore conferma in tal senso potrebbe essere arrivata da un fan che, come riportato da Game Rant, ha fatto un'importante scoperta dopo quasi 600 ore di gioco: se utilizzate la visuale in terza persona con le motociclette durante una conversazione al telefono, vedrete il volto di V interamente animato durante le conversazioni.

Secondo quanto riferito da alcuni utenti, si tratterebbe di una feature re-introdotta solo nell'update 2.0: anche al lancio era disponibile, ma pare esser stata rimossa dopo poche patch in quanto era soggetta a molti bug, come V che tendeva a ripetere le musiche trasmesse alla radio.

Adesso sembra che CD Projekt abbia deciso di reintrodurre questo piccolo dettaglio, anche se diversi fan segnalano che continua ad avere qualche piccolo problema: in ogni caso, considerando che è possibile vedere davvero V parlare solo posizionandosi in una determinata maniera e solo con le motociclette lascia sospettare che, forse, c'era davvero l'intenzione di rendere Cyberpunk 2077 inizialmente un gioco in terza persona.

E non a caso, gli sviluppatori hanno già ammesso di non aver ancora deciso se Cyberpunk 2 sarà o meno in prima persona: ciò rende il dettaglio nascosto molto più interessante e accende degli interrogativi decisamente interessanti sullo sviluppo di questo open world RPG. Vedremo, dunque, che cosa succederà con il prossimo capitolo.