Cyberpunk 2077, patch 2.02 disponibile: ecco cosa cambia

CD Projekt ha annunciato che da ora è disponibile un altro aggiornamento per Cyberpunk 2077, al fine di risolvere vari problemi del gioco.

I giocatori in azione a Night City sanno che non è la prima volta che il titolo di CDPR (che trovate anche ) si aggiorna con patch e update.

Già col lancio della patch 2.01 vi avevamo segnalato un problema fastidioso riscontrato da molti fan: pare infatti che l'ultimo aggiornamento abbia a tutti gli effetti "rotto" molte skill.

Ora, come riportato sui canali social di CDPR, Cyberpunk 2077 ha finalmente deciso di correggere anche il bug legato all'Endgame.

CD Projekt RED ha annunciato l'arrivo di un altro aggiornamento per risolvere alcuni problemi, tra cui un bug per il finale di Path of Glory che ha tormentato i giocatori per anni.

Le maggiori correzioni di bug includono quanto segue, mentre qui trovate il changelog completo:

V non si bloccherà più dopo essere entrato nell'AV Delamain in Path of Glory.

Corretto il problema delle imposte che bloccavano l'ingresso a Black Sapphire in Run This Town.

È stato risolto un problema per cui i cyberware potevano essere declassati al livello 1 dopo l'aggiornamento del gioco alla versione 2.01.

Corretti i passivi di progressione delle abilità.

Riequilibrati i tempi delle missioni dei corrieri.

Aggiunta la possibilità di contrassegnare i veicoli come preferiti nel menu Chiama veicolo.

Il download della patch 2.02 partirà in automatico una volta avviata la vostra piattaforma di riferimento collegata a Internet.

Restando in tema, qualche fan un po' troppo curioso ha scoperto che uno dei finali di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty nasconde un Easter Egg... ma per V non fa a finire bene.

Ma non solo: un modder ha realizzato un fantastico HD Texture Pack che migliora l'aspetto dei principali PNG del gioco di CDPR, ossia sempre Cyberpunk 2077.