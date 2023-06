Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, il DLC sbloccherà un nuovo finale

L'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 sembra davvero essere uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati da CD Projekt, che già aveva sorpreso i fan con gli impressionanti DLC di The Witcher 3.

Il DLC arriverà infatti insieme a un nuovo aggiornamento, che ha già promesso di rivoluzionare quasi interamente il sistema di gioco: molti degli aspetti che i fan ricordavano saranno oggetto di un massiccio rework, portandoci ad affrontare un'esperienza diversa a Night City.

Advertisement

La patch in questione sarà disponibile gratis per tutti coloro possiedano già una copia di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon), mentre il DLC in questione costerà all'incirca 30 euro, come era già stato rivelato da un leak su GOG.

Un prezzo che sarà giustificato non solo dalla massiccia quantità di contenuti legati alla storia, ma anche da un bonus che farà piacere a chi ha già scoperto tutto ciò che Night City ha da offrire: in un'intervista rilasciata a Wccftech, CD Projekt ha infatti confermato che completare Phantom Liberty sbloccherà un finale aggiuntivo per Cyberpunk 2077.

Come i fan ben sapranno, completare alcune specifiche missioni secondarie nella campagna principale ci permetterà di sbloccare diversi finali alternativi, ai quali presto se ne aggiungerà uno totalmente nuovo, a patto di aver portato a termine la nuova campagna.

Certo, dati i temi narrati in Cyberpunk 2077, è difficile che possa essere considerato una vera "true ending" — anche perché molti fan, comprensibilmente, non prenderebbero molto bene l'idea che venga bloccata dietro un DLC a pagamento — ma dovrebbe tenere conto delle scelte fatte dai nostri V, fornendo dunque un modo alternativo per portare a termine la nostra storia.

Gabe Amatangelo, game director di Cyberpunk 2077, ha già chiarito che il DLC in sé avrà conclusioni multiple, ma per la campagna principale sarà disponibile un solo finale aggiuntivo: lo studio non riteneva necessario aggiungerne altri, dato che ce ne sono già di diversi — e tutti narrativamente coerenti, in base alle vostre scelte.

E chissà che in questo nuovo finale non possa giocare un ruolo chiave proprio Solomon Reed, il nuovo personaggio interpretato da Idris Elba: del resto, gli sviluppatori hanno già ammesso di aver scritto la storia del DLC appositamente tenendo in mente l'attore.