Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, GOG rivela il prezzo

Phantom Liberty è da tempo scomparso dalle scene ma a quanto pare il DLC di Cyberpunk 2077 è pronto a mostrarsi.

Il titolo di CD Projekt RED riceverà infatti presto nuovi motivi per tornare a Night City.

Sapevamo già che le prossime settimane sarebbero state quelle buone per vedere Phantom Liberty in azione, ma sembra proprio che ora il prezzo sia emerso in anticipo.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, stando al noto store GOG Cyberpunk 2077 Phantom Liberty costerà 29,99 euro per l'Europa, suggerendo che l'espansione avrà probabilmente un prezzo di 29,99 dollari negli Stati Uniti.

Dato che l'espansione sarà mostrata durante il Summer Game Fest 2023 di stasera, a breve sapremo anche la data di uscita su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, quindi rimanete sintonizzati.

Dalle (poche) informazioni rilasciate sino a questo momento, l'espansione Phantom Liberty sarà ambientata in un nuovo distretto di Night City chiamato Godtown e avrà come protagonista un nuovo personaggio, Reed, interpretato dal celebre attore britannico Idris Elba.

L'espansione sarà anche la più costosa di CDPR fino ad oggi, quindi sarà molto interessante vedere cosa lo sviluppatore polacco realizzerà con il suo ultimo progetto.

Ad ogni modo, il 2023 sarà quasi certamente essere l'anno in cui torneremo finalmente a Night City per una nuova storia tutta da giocare. Speriamo solo che ne valga la pena.

La conferma del reveal di Phantom Liberty è in ogni caso arrivata insieme ad una nuova conferma di un successo invece incontestabile per CD Projekt, ossia quello di The Witcher 3: Wild Hunt, il quale è arrivato a quota 50 milioni di copie vendute.

Intanto, per ingannare l'attesa, potete anche recuperare tutti gli appuntamenti importanti nel nostro calendario sempre aggiornato: ecco infatti tutte le conferenze, date e il calendario della Summer Game Fest 2023.