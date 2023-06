Cyberpunk 2077 sta per rivoluzionare il gameplay, grazie a Phantom Liberty

Se avevate deciso di portare a termine per la prima volta la campagna di Cyberpunk 2077 negli scorsi giorni, potreste voler attendere l'uscita del DLC o magari prepararvi a ricominciare da capo: CD Projekt ha infatti annunciato tantissime novità in arrivo nel prossimo aggiornamento, che coinciderà con l'uscita di Phantom Liberty.

Come è ormai noto, il debutto iniziale si rivelò fin troppo deludente, ma dopo essersi rimboccati le maniche il team di sviluppo era riuscito a risollevare la situazione con tantissime patch, rendendo Cyberpunk 2077 un'esperienza imperdibile per chi ama i giochi di ruolo (lo trovate su Amazon).

Eppure, nonostante gli innegabili sforzi, CD Projekt aveva sempre la sensazione che avrebbe dovuto fare qualcosa in più: in un'intervista rilasciata a VGC, il creative director Pawel Sasko ha infatti svelato tutta l'intenzione di fare in modo che l'avventura a Night City rimanga nel suo migliore stato possibile, prima di iniziare a lavorare al misterioso sequel Project Orion.

Un lavoro che ha spinto il team di sviluppo a rivoluzionare quasi interamente diverse meccaniche di gioco:

«Tutte le meccaniche principali del gioco sono state ricreate o aggiornate in modo importante: le più grandi sono i talenti e le abilità, che sono state ricostruite interamente, e subito dopo abbiamo aggiunto i combattimenti sui veicoli che consentono nuovi inseguimenti in auto».

La mancata possibilità di combattere guidando un auto — salvo alcune rare eccezioni della campagna — era una delle feature più criticate della versione di base, ma pare che dal prossimo aggiornamento le cose cambieranno.

Per quanto riguarda le abilità, il creative director sottolinea che il team si è concentrato sull'offrire funzionalità da utilizzare in-game, piuttosto che semplici bonus alle statistiche: ad esempio, i giocatori potranno eseguire una nuova mossa scattante, brutali esecuzioni finali o perfino respingere i proiettili nemici.

Sasko spiega anche di aver completamente ricostruito l'IA e il sistema da ricercati della polizia — anch'esso oggetto di numerose critiche — sottolineando che adesso ci saranno diverse tipologie di nemici che ci daranno la caccia e che cambieranno a Dog Town, nuova location in arrivo con Phantom Liberty.

Sarà introdotto anche un inedito skill tree pensato per i potenziamenti Cyberware, insieme a tante nuove funzionalità e missioni — ad esempio, Mama Welles ora potrà incaricarci di rubare auto, con quest che potremo completare in svariati modi.

E non sarà necessario acquistare Phantom Liberty per accedere a tutti questi vantaggi: il revamp di Cyberpunk 2077 sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti gli utenti. In ogni caso, il DLC aggiungerà comunque una nuova storia e tanti contenuti interessanti, come già anticipato dal trailer ufficiale.

Un aspetto che dovrebbe essere evidente anche dal prezzo dell'espansione, particolarmente elevato ma giustificato dall'incredibile lavoro svolto con CD Projekt. Speriamo, naturalmente, che il lancio non si riveli problematico come per il gioco base.