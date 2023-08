Cyberpunk 2077, nuova espansione di gioco gratis (dei fan)

Phantom Liberty sarà disponibile su PC, PS5 o Xbox Series X|S il 26 settembre prossimo, ma a quanto pare qualcuno ha deciso di regalare un'espansione gratuita per Cyberpunk 2077.

Non è di certo la prima volta che il gioco di CD Projekt (che trovate su Amazon) riceve contenuti dei fan, ma a quanto pare i modder sembrano superarsi ogni volta.

Advertisement

Solo di recente qualcuno ha deciso di dare vita a ben tre nuove missioni della trama principale del gioco.

Ora, dopo la mod che vi porta in giro per le attrazioni della città in una caccia al tesoro ispirata ai giochi da tavolo, i fan di Cyberpunk 2077 possono dedicarsi a un'altra espansione di gioco prima dell'aggiornamento ufficiale Phantom Liberty del mese prossimo.

Cyberpunk 2077: Stealthrunner è infatti un'espansione di gioco stealth creata dai fan, per i fan.

Stealthrunner fa esattamente quello che pensate: approfondisce ed espande le meccaniche di gioco furtive del gioco base, dando maggiore enfasi al lato stealth.

«Il cuore di questa mod è un sistema che aggiunge obiettivi legati alla furtività a ogni missione principale, secondaria, lavoro e attività di scansione dell'NCPD», spiega il creatore della mod.

Quindi, se siete giocatori che preferiscono entrare dalla porta principale con un fucile a pompa, questo gioco non fa per voi. Se invece lo stealth è pane per i vostri denti, non dovete fare altro che cliccare qui.

Restando in tema, sempre Cyberpunk 2077 ha ottenuto una nuova mod che, grazie alle librerie di OpenAI, rende ancora più fantascientifico il titolo di CD Projekt RED.

Ma non solo: Digital Dreams mostra il gioco sviluppato da CD Projekt in esecuzione alla risoluzione 4K e oltre cento altre modifiche su una GPU NVIDIA RTX 4090, per un risultato davvero notevole.

Infine, Cyberpunk 2077 ha ricevuto un'impressionante mod in terza persona che consente di esplorare Night City da una prospettiva completamente nuova.