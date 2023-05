Cyberpunk 2077 vi farà cadere la mascella grazie a 100 mod

Cyberpunk 2077 ha ricevuto col passare dei mesi tantissimi aggiornamenti più o meno ufficiali, sebbene vederlo con ben 100 mod dalla sua lo rende davvero straordinario da vedere.

Il titolo CD Projekt RED, che potete recuperare su Amazon, ha infatti visto l'arrivo nel corso dei mesi di vari update e mod, coi fan pronti a migliorarlo dal punto di vista grafico e non solo.

Advertisement

E se tra qualche settimana sarà il tempo di mettere mano al primo e unico DLC ufficiale, ossia Phantom Liberty, vedere Cyberpunk 2077 moddato in questa maniera non potrà non farvi ricredere sulle capacità tecniche del titolo.

Come riportato anche da Wccftech, il gioco sembra irreale con Path Tracing Overdrive, Superpopulation e più di 100 mod dalla sua.

Il nuovo video condiviso da Digital Dreams mostra il gioco di ruolo open-world sviluppato da CD Projekt in esecuzione alla risoluzione 4K e oltre cento altre modifiche su una GPU NVIDIA RTX 4090.

Sebbene tutte le mod presentate nel video rendano Cyberpunk 2077 più bello che mai, Superpopulation è sicuramente quella che aumenta maggiormente l'immersività, facendo finalmente sentire Night City come la megalopoli che dovrebbe essere.

Anche se solo pochi sono in grado di godersi Cyberpunk 2077 con il Path Tracing dopo il rilascio dell'aggiornamento della modalità Overdrive, CD Projekt non ha lasciato indietro i fan del gioco.

L'ultimo aggiornamento ha anche introdotto il supporto Intel XeSS, che "distrugge" AMD FSR 2 offrendo un livello di qualità dell'immagine pari a quello di NVIDIA DLSS 3, con l'ulteriore vantaggio di poter essere utilizzato con qualsiasi GPU.

Restando in tema, di recente il gioco di CDPR ha ricevuto su PC la patch 1.62 che porta con sé il Ray Tracing attraverso la modalità Overdrive.

Ma non solo: lo studio polacco ha anche da poco deciso di dichiarare esplicitamente di stare cercando persone interessate a realizzare il sequel di Cyberpunk 2077, di cui si sa ancora molto poco.

Infine: di recente sempre CD Projekt si è ritrovata a dover riflettere su ciò che non ha funzionato in Cyberpunk 2077, facendo ammenda di alcuni errori.