Cyberpunk 2077 multigiocatore: qualcuno lo sta creando

Cyberpunk 2077 è un titolo per giocatore singolo e tale rimarrà, ma a quanto pare qualcuno ha deciso di donargli una modalità multiplayer.

Una nuova mod per il gioco (che trovate su Amazon) mirra infatti a includere una delle mancanze più "gravi" del titolo di CD Projekt.

Del resto, proprio grazie al lavoro dei modder, il gioco ha di recente raggiunto nuovi livelli di realismo.

Come riportato anche da DSO Gaming, la mod CyberMP vi permetterà di giocare al titolo di CDPR in multiplayer. Poco sotto potete trovare un video di gameplay tratto dalla sua ultima versione WIP.

Prima di continuare, è bene sottolineare che la mod in questione è ancora in uno stato iniziale, visto che si notano chiaramente numerosi problemi di de-sincronizzazione.

Tuttavia, il filmato può darvi un'idea di come sarebbe giocare a Cyberpunk 2077 con i vostri amici.

Purtroppo, al momento in cui scriviamo non c'è una data di uscita di questa mod. Poiché il tutto è attualmente in fase pre-alpha, possiamo presumere che non uscirà quest'anno.

Realisticamente, dovremmo aspettarci alcune sessioni beta nel 2025 e un rilascio completo nel 2026 o 2027.

Ma non solo: CyberMP non offrirà di fatto una modalità cooperativa per le missioni. In altre parole, non sarà possibile giocare la campagna del gioco con i propri amici, spiacenti.

Vero anche che, dal momento che CDPR ha cancellato i suoi piani di una modalità multigiocatore ufficiale per CP277, questo sarà l'unico modo per giocare con altri utenti (meglio di niente, insomma).

Restando in tema mod, diverse settimane fa Digital Dreams ci ha mostrato Cyberpunk 2077 in esecuzione alla risoluzione 4K e oltre 100 mod su una GPU NVIDIA RTX 4090: il risultato finale è sorprendente.

Infine, una mod di tale MisterChedda mira a migliorare l'immersività dei PNG di Cyberpunk 2077 e fa sì che gli abitanti di Night City reagiscano a ciò che fate.