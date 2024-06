Cyberpunk 2077 diventa così bello da sembrare Cyberpunk 2

Cyberpunk 2077 è da tempo stato "trasformato" dai fan, i quali ne hanno esponenzialmente migliorato la grafica, sebbene ora si è raggiunto un ulteriore livello di fotorealismo.

L'edizione definitiva del gioco a quanto pare ha ancora qualcosa da dire dal punto di vista tecnico.

Già nelle scorse settimane una versione a 8K ha permesso al gioco di CD Projekt di sbalordire dal punto di vista grafico,

Ora, dopo aver visto anche il gioco in 8K con l'Ultra+ Path Tracing Mod, a quanto pare si è andati oltre.

Come riportato anche da Wccftech, Cyberpunk 2077 continua a essere uno dei giochi open-world più impressionanti degli ultimi tempi, grazie al lavoro dei modder che stanno portando la grafica del gioco base a nuovi livelli di realismo.

Un nuovo video condiviso da Beyond Dreams su YouTube mostra il gioco di CD Projekt RED in esecuzione a una risoluzione di 8K e con diverse mod (lo trovate poco sopra).

Tra queste, ReSTIR G.I. per un migliore Path Tracing e Complete RT, un preset di reshade personalizzato per migliorare la gradazione dei colori, DOF, una mod per una telecamera immersiva e infine anche una mod per il meteo che migliora notevolmente le condizioni atmosferiche.

Con tutte queste migliorie, a volte è difficile capire che si tratta di Cyberpunk 2077 e non del suo sequel, a dimostrazione di quanto queste mod stiano portando avanti la grafica del gioco base.

Restando in argomento, alcuni mesi fa il bravissimo Digital Dreams ci ha mostrato sempre il ben noto Cyberpunk 2077 in esecuzione alla risoluzione 4K e oltre 100 mod su una GPU NVIDIA RTX 4090: il risultato finale lo trovate qui.

Ma non solo: dopo l'uscita di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e oltre 500 ore di gioco, un fan ha condiviso una feature nascosta che molti forse non conoscevano.