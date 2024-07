Cyberpunk 2077, Night City diventa più "vera" grazie ai fan

Non c'è niente di meglio che girare per le strade al neon di Night City. A quanto pare, però, c'è ancora spazio per i miglioramenti.

È qui che entra in gioco una nuova mod di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), la quale fa reagire i PNG alle vostre scelte, facendo sentire i cittadini più vivi e le vostre decisioni più incisive.

Advertisement

Dopotutto, grazie al lavoro dei modder il gioco ha già raggiunto nuovi livelli di realismo.

Questa mod di tale MisterChedda (via PCGamesN) mira a migliorare l'immersività dei PNG del gioco. Si chiama "Responsive NPCs" e fa sì che gli abitanti di Night City reagiscano a ciò che indossate, guidate e fate.

Se andate in giro per Cyberpunk 2077 con un enorme fucile da cecchino, la polizia vi terrà d'occhio, così come gli altri PNG armati. Non spareranno a vista, ma saranno pronti a intervenire se deciderete di fare la prima mossa.

Ma non solo: se non indossate vestiti, le persone commenteranno la vostra scelta "sartoriale" o si allontaneranno da voi. Se siete cromati fino agli occhi, potrebbero sembrare allarmati, preoccupati che stiate per diventare dei cyber-psycho.

Inoltre, i PNG ora scapperanno da voi se avete un livello di ricercato di quattro stelle o superiore.

Se scegliete di indossare l'abbigliamento di una gang o di rubare un'auto di una gang, le gang rivali avranno più probabilità di individuarvi, mentre i criminali amici avranno meno probabilità di notare le vostre attività.

Ciò significa che se volete infiltrarvi in uno strip club dei Tyger Claws, vestirvi come loro potrebbe aiutarvi a muovervi più liberamente.

L'aspetto forse più interessante di questa mod è che cambia dinamicamente le relazioni tra le fazioni in base alle missioni svolte e al modo in cui le si svolge.

Ad esempio, se uccidete tutti i membri del Maelstrom durante la preparazione del colpo, in seguito saranno più sospettosi nei vostri confronti. Se invece optate per un approccio più furtivo e meno letale, saranno più clementi.

Se l'idea di rendere Night City decisamente più realistica, potete scaricare la md da Nexus Mods qui, gratuitamente.

Restando in tema mod, alcuni mesi fa Digital Dreams ci ha mostrato Cyberpunk 2077 in esecuzione alla risoluzione 4K e oltre 100 mod su una GPU NVIDIA RTX 4090: il risultato finale è notevole.