Cyberpunk 2077, l'ultima patch è online

CD Projekt RED ha rilasciato il Title Update 2.1 di Cyberpunk 2077, disponibile a partire dalla giornata di oggi.

Il gioco (che trovate su Amazon) che ha da poco ricevuto l'espansione Phantom Liberty, ha infatti ottenuto un'altra patch, l'ultima.

Del resto, già le note ufficiali ci avevano spiegato ciò che potevamo aspettarci da quest'ultimo aggiornamento.

Come riportato anche da GamingBolt, infatti, CD Projekt RED ha quindi reso disponibile per il download il Title Update 2.1 di Cyberpunk 2077, in concomitanza con la Ultimate Edition del gioco.

Tra le varie cose, la patch 2.1 aggiunge alcune delle funzionalità più richieste, come la metropolitana NCART. Altre aggiunte includono diverse nuove moto, la Porsche 911 Turbo Cabriolet (930) e altro ancora.

L'aggiornamento aggiunge anche nuove funzionalità per l'accessibilità (che ora si trovano in una scheda dedicata), nuovi Cyberware, un binocolo per la visualizzazione di luoghi specifici, diversi aggiustamenti al movimento e miglioramenti a boss come Adam Smasher.

La patch 2.1 introduce anche ReSTIR GI per la versione PC (per migliorare ulteriormente la qualità dell'illuminazione in RT, riducend al minimo il ghosting generale), oltre al fatto che i possessori di NVIDIA RTX possono utilizzare la ricostruzione radiale DLSS con Ray Tracing.

Infine, sono segnalate anche diverse modifiche e correzioni al gameplay, incluse modifiche al bilanciamento e un bel po' correzioni di bug e glitch com'è giusto che sia.

Questa patch sarà quindi l'ultima per il gioco, visto che a partire da ora il team di sviluppo vuole portarsi avanti con i lavori sul prossimo capitolo della serie.

Ricordiamo anche che la Ultimate Edition del gioco arriverà proprio oggi in edizione digitale e fisica su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Restando in tema, nelle ultime settimane sono emersi nuovi dettagli sul difficile lancio di Cyberpunk 2077 e di tutto ciò che ha comportato per CD Projekt a livello corporate.