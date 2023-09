Cyberpunk 2077 in terza persona è il più grande rimpianto dei fan

I giocatori che si sono tuffati nel nuovo aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 hanno notato che purtroppo l'update non include la tanto bramata modalità in terza persona.

Il gioco di CD Projekt RED (che trovate su Amazon) ha infatti da poco ricevuto un importante update, oltre al DLC Phantom Liberty con Idris Elba.

Nonostante le novità incluse (parecchie), l'aggiornamento non include una visuale alle spalle del protagonista, disponibile solo sotto forma di mod.

Come riportato da GamingBible, i fan hanno sperato invano in un colpo di coda da parte di CDPR, la quale non ha mai deciso di rilasciare una modalità in terza persona.

Un utente di Reddit si è spinto a dire: «Ecco perché in questo gioco vado solo in moto, così posso vedere il mio personaggio».

I giocatori passano ore e ore a creare il modello perfetto del personaggio di V, per non vederlo mai nella sua interezza a causa della prospettiva in prima persona. In un gioco come Cyberpunk 2077, pieno di opzioni di abbigliamento e personalizzazione, è un peccato e un vero spreco.

Un altro fan su Reddit chiede «più riflessi specchiati», mentre un altro vorrebbe che le scene di intermezzo spostassero la telecamera in terza persona, proprio come faceva Fallout 4.

Un utente ha suggerito che i giocatori dovrebbero «usare la modalità foto», mentre un altro ritiene che l'allontanamento della prospettiva per includere il personaggio «toglierebbe l'immersione».

Vedremo mai CD Projekt Red implementare una visuale in terza persona in futuro? Improbabile, sebbene ciò non esclude che possa essere inclusa nel sequel in lavorazione.

Nel mentre, alcuni modder hanno deciso di dare vita a un non una, bensì tre nuove missioni della trama principale del gioco.

Ma non è tutto: tempo fa sempre Cyberpunk 2077 ha ottenuto una nuova mod che, grazie alle librerie di OpenAI, rende ancora più immersivo il titolo di CD Projekt RED.