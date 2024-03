Cyberpunk 2077 gratis da oggi, ma avrete i minuti contati come V

È un weekend di giochi gratis sempre più interessanti perché, come già annunciato, da oggi potrete provare Cyberpunk 2077 per qualche giorno. E qualche ora.

Qualche giorno fa CD Projekt Red aveva infatti annunciato questa particolare iniziativa per consentire a tutti i giocatori che non hanno esplorato Night City di entrare nel mondo di Cyberpunk 2077, con una prova gratuita di qualche giorno.

Nello stesso weekend in cui, per altro, Diablo IV arriva su Game Pass dopo una lunga attesa andando ad attentare ulteriormente al tempo libero dei videogiocatori.

Ma, se volete provare Cyberpunk 2077 per l'occasione per la prima volta, sappiate che avrete un limite di tempo, un po' come V e il chip Relic nella testa.

Cyberpunk 2077 sarà infatti gratis su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e non su PC, dal 28 marzo alle ore 16:00 fino al 1 aprile alle 8:59.

Si potrà giocare solo per 5 ore, e solo una volta per account. Una volta trascorse 5 ore di gioco, la prova terminerà e non potrà essere sbloccata nuovamente.

Tuttavia, se continuerete la vostra partita con la versione completa del gioco, il vostro salvataggio verrà conservato. Ma la prova gratis non comprenderà Phantom Liberty, i cui contenuti potrete scoprire solamente con la versione completa del gioco.

La prova è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Xbox Series X|S e PlayStation 5 e non è richiesto alcun abbonamento, se non altro.

E se poi volete provare il titolo completo, sappiate che potete trovare Cyberpunk 2077 Ultimate Edition su Amazon al miglior prezzo per ogni console.

Un modo sicuramente ottimo per scoprire questo franchise in attesa di assistere al suo futuro. Il prossimo Cyberpunk, infatti, ha già lanciato delle promesse importanti per quanto riguarda il rapporto con il cinema, addirittura.