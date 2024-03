Diablo 4 è disponibile gratis su Game Pass, da oggi

Il 28 marzo 2024 è sicuramente una giornata storica per i fan di casa Xbox: da oggi è infatti ufficialmente disponibile su Game Pass il primo gioco gratis di Activision Blizzard, dopo una lunga e complicata acquisizione da parte della casa di Redmond.

Stiamo ovviamente parlando di Diablo 4, il quarto capitolo dell'amatissima saga di Blizzard che i fan su PC possono già iniziare a provare gratis da questo momento, grazie a un'iscrizione a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Curiosamente, sembra che per le console Xbox non sia stato ancora reso disponibile, ma diventerà scaricabile tra qualche ora: nel frattempo, è già stato aggiunto anche Hot Wheels Unleashed 2, altro titolo gratuito previsto per la giornata odierna.

Gli utenti PC possono però già avviare il download da questo momento grazie all'applicazione Battle.net, seguendo le apposite istruzioni segnalate da Microsoft nelle scorse giornate.

In maniera simile a quanto già accade con i titoli sviluppati da Ubisoft ed Electronic Arts, Diablo 4 richiede l'utilizzo dell'apposita applicazione PC di Blizzard: non è chiaro se si tratti di un caso unico o se sarà così per tutti i futuri titoli in arrivo, ma su computer non è necessario attendere ulteriormente per il lancio di questo atteso gioco gratis.

Dovrete però assicurarvi di cercare voi stessi manualmente Diablo 4 sull'applicazione dedicata di Xbox, dato che non viene ancora segnalato tra i giochi aggiunti di recente: per quanto riguarda invece il catalogo console, non possiamo che consigliarvi di tenerlo costantemente d'occhio in attesa del suo arrivo.

Ricordiamo in ogni caso che la versione Cloud non sarà purtroppo disponibile, anche per gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate: una necessità dovuta agli accordi con la CMA britannica.

Restando in tema di giochi gratis, oltre al già citato Hot Wheels 2 Unleashed sarà disponibile nella giornata odierna un terzo omaggio, ma anche in questo caso ci sarà da aspettare qualche ora.