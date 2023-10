Cyberpunk 2077 è ufficialmente risorto: le vendite superano The Witcher 3

Possiamo dire che Cyberpunk 2077 sta ufficialmente vivendo la sua seconda vita, perché con 25 milioni di copie vendute è decisamente un successo, e lo è stato anche più di The Witcher 3.

Nonostante l'ultima avventura di Geralt (la trovate ) abbia ovviamente venduto di più sul lungo termine, il titolo fantascientifico di CD Projekt Red ha totalizzato vendite più velocemente nello stesso lasso di tempo.

The Witcher 3: Wild Hunt è arrivato all'impressionante quota di 50 milioni di copie vendute, nella prospettiva in cui CD Projekt Red sta lavorando anche ad un nuovo capitolo e vari spin-off.

In un nuovo aggiornamento, lo studio polacco ha svelato i numeri di Cyberpunk 2077, di Phantom Liberty, ed ha cominciato a fare il punto sul sequel allo stesso modo.

Come riporta IGN US, nella presentazione dedicata agli investitori è stato reso noto che CP 2077 ha superato i 25 milioni di copie vendute in circa due anni e dieci mesi, mentre The Witcher 3 impiegò quattro anni e mezzo per raggiungere la stessa cifra.

Il CEO di CD Projekt Red, Adam Kiciński, ha precisato che il titolo ha anche sofferto più del dovuto per via della sua rimozione dal PlayStation Store per un lungo periodo.

Contestualmente, sempre nella presentazione, è stato ufficializzato anche il successo di Phantom Liberty. Il DLC ha infatti venduto 3 milioni di copie in una settimana.

Il 68% delle copie di Phantom Liberty è stato venduto su PC, il 20% su PlayStation 5 e il 13% su Xbox Series X e S. Un successo di critica (anche noi lo abbiamo premiato) e di pubblico che ha voluto credere nella nuova storia di CD Projekt Red.

Per quanto riguarda il sequel di Cyberpunk 2077, denominato "Project Orion", attualmente è solo in fase concettuale. Sapevamo già, infatti, che il team ci stava lavorando ed ora è chiaro che si sta pensando al futuro.

Il franchise crescerà senz'altro di più, visto che proprio oggi è arrivato l'annuncio dell'inizio della lavorazione di una serie nel mondo di Cyberpunk.