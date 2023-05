The Witcher 3 vola a quota 50 milioni e CDPR aggiorna sullo sviluppo del sequel

Il report di CD Projekt Red agli azionisti ci svela molte informazioni interessanti, tra cui le vendite stratosferiche di The Witcher 3: Wild Hunt e tutto ciò che riguarda i progetti futuri.

L'importantissima avventura di Geralt ha avuto un ulteriore boost di recente grazie alla versione next-gen che trovate su Amazon, anche se negli anni le vendite erano già altissime ovviamente.

Il franchise di The Witcher è diventato quindi a dir poco fondamentale per CD Projekt Red, ma non è l'unica proprietà intellettuale su cui l'azienda polacca sta investendo per i nuovi progetti.

Del mondo di Geralt e soci stanno arrivando molti progetti principali e secondari, sebbene alcuni di questi sono stati ridimensionati.

Ma The Witcher 3 rimane il prodotto più imponente di CDPR, visto che proprio oggi è stata annunciata la quota di 50 milioni di copie vendute.

I dati arrivano dall'ultimo report dell'azienda, in cui sono state svelate tutte le informazioni sull'andamento finanziario e le intenzioni future.

Nel documento, che potete trovare per intero a questo indirizzo, CD Projekt Red vuota il sacco.

L'intera trilogia di The Witcher ha venduto complessivamente oltre 75 milioni di copie, rendendo il terzo capitolo ancora più mastodontico al confronto.

Contestualmente, CD Projekt Red ha lasciato intendere quali saranno i progetti su cui concentrerà i proprio sforzi.

Oltre a Phantom Liberty, il DLC di Cyberpunk 2077 che tra poco potremmo vedere nuovamente, il titolo su cui l'azienda impiegherà più forza lavoro è Polaris, il nuovo titolo principale della saga di The Witcher.

Il tutto con lo stesso sforzo, in teoria, che ha sempre contraddistinto i lavori dello studio.

Di recente, infatti, CD Projekt Red ha parlato del costo esorbitante dello sviluppo dei suoi videogiochi, con riflessioni molto interessanti.

Mentre gli altri progetti non-videoludici procedono senza problemi, come la serie Netflix di The Witcher che ha confermato la nuova stagione.