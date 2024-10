Cyberpunk 2077 diventa così bello da sembrare il sequel

La mod DreamPunk 2.1 trasforma Cyberpunk 2077 in un'esperienza quasi fotorealistica.

Il gioco in questione (che trovate su Amazon), come saprete, è da sempre migliorato dal punto di vista grafico, ma ora siamo arrivati a un livello fuori scala.

Non si tratta solo di migliorare la visuale in terza persona messa in piedi dai fan, ma di rendere il titolo così bello da vedere da fare spavento.

Un recente video pubblicato in questi giorni (via Tech4Gamers) mostra il gioco in esecuzione a una risoluzione 8K con path tracing, rendendo Night City incredibilmente realistica grazie a miglioramenti nell'illuminazione, nei colori e nei dettagli complessivi.

La mod, creata da NextGen Dreams, spinge i limiti della grafica di Cyberpunk 2077 portandola a livelli visivi sorprendenti.

DreamPunk 2.1 migliora significativamente l'illuminazione indiretta, la diffusione della luce e il bilanciamento dei colori, rendendo l'ambiente di gioco estremamente realistico.

Gli effetti sono particolarmente evidenti nei dettagli di veicoli, edifici e vegetazione, con alcune scene che ricordano sequenze di film ad alto budget.

La qualità fotorealistica è ulteriormente accentuata dagli effetti meteorologici, come i cieli nuvolosi che creano ombre morbide e naturali.

La mod non si limita alle scene diurne, ma gestisce in modo eccellente anche l'illuminazione notturna e con cielo sereno, dimostrando la sua versatilità in diverse condizioni di luce.

Tuttavia, per sfruttare appieno DreamPunk 2.1 è necessario un hardware potente: il video mostra il gioco in esecuzione a 60 fps in 8K su una scheda grafica RTX 4090, grazie alla tecnologia Frame Generation.

Mentre gli aggiornamenti ufficiali di Cyberpunk 2077 rallentano, mod come DreamPunk 2.1 mantengono il gioco all'avanguardia dal punto di vista grafico.

I giocatori che non possono accedere a questa mod possono comunque migliorare la loro esperienza con alternative gratuite come l'HD Reworked Project, anche se non raggiungono lo stesso livello di realismo.

Il fotorealismo raggiunto da DreamPunk 2.1 potrebbe servire come punto di riferimento per CD Projekt RED nello sviluppo del sequel di Cyberpunk 2077, attualmente in lavorazione e che promette una grafica fotorealistica.

Infine, se vi piace la grafica fotorealistica, date un'occhiata a questa versione impressionante di GTA 5.