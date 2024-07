Cyberpunk 2 vi impressionerà con una grafica «fotorealistica»

CD Projekt non ha mai nascosto le proprie ambizioni per il sequel di Cyberpunk 2077, ma pare che ciò non avverrà solo da un punto narrativo, ma anche e soprattutto grafico.

Il team ha già sottolineato di voler superare alcuni limiti del primo capitolo, ma una nuova offerta di lavoro ci anticipa che Cyberpunk 2 — attualmente noto come Project Orion — dovrebbe essere impressionante anche dal punto di vista visivo.

Come segnalato da Tech4Gamers, CD Projekt è infatti alla ricerca di un Senior Environment Artist proprio per il sequel di Cyberpunk 2077 (di cui trovate invece la Ultimate Edition su Amazon): i dettagli di questo annuncio ci permettono di scoprire già da adesso le ambizioni del team di sviluppo.

Tra le diverse mansioni previste per il ruolo emerge infatti, oltre a dover realizzare modelli 3D di alta qualità che corrispondano all'estetica Cyberpunk, anche un particolare decisamente interessante: il candidato ideale dovrà infatti «realizzare texture fotorealistiche di alta qualità» utilizzando diversi strumenti.

Cyberpunk 2 dovrà dunque raggiungere un livello grafico molto vicino alla realtà, alzando ulteriormente l'asticella delle produzioni di casa CD Projekt e potenzialmente, se si riuscisse nell'intento, anche dell'intera industria videoludica.

Insomma, il team non intende badare a spese per quella che è diventata insieme a The Witcher una delle sue IP più importanti: attendiamo ovviamente di poterne sapere di più su questo misterioso capitolo, sperando che riesca davvero a essere una gioia per gli occhi.

Nel frattempo, CD Projekt ci ha già anticipato che non intende ripetere in alcun modo gli errori del primo capitolo: con Cyberpunk 2 ci sarà un lancio curato come si deve fin da subito, senza dover attendere patch correttive che possano renderlo "giocabile" sulle console.

Curiosamente, in queste ore è emerso un ulteriore dettaglio proprio tramite un'altra offerta di lavoro di CD Projekt: pare che lo studio si stia preparando a supportare la prossima console Nintendo.