Cyberpunk 2077 migliora ancora la visuale in terza persona (grazie ai fan)

Un nuovo aggiornamento per una mod di Cyberpunk 2077 migliora significativamente l'esperienza di gioco in terza persona, che male non è.

Il titolo in questione (che trovate su Amazon) come saprete è di base inquadrato in soggettiva, ma da tempo qualcuno ha deciso di donargli la visuale che mancava.

Advertisement

La versione 5.0 della mod "Every Animation Redone TPP Third Person", rilasciata questa settimana dal modder Tylerrrrr (via DSO Gaming), introduce perfezionamenti alle animazioni del protagonista V quando si utilizza la visuale in terza persona.

Tra le migliorie principali ci sono effetti più realistici nelle collisioni con i PNG, correzioni per le animazioni di salto e arrampicata, miglioramenti nell'orientamento del personaggio e nel combattimento corpo a corpo.

La mod, scaricabile in forma totalmente gratuita dal consueto Nexus Mods, aggiorna anche le animazioni per la versione maschile di V.

Nonostante lo sviluppo ufficiale sia terminato, gli sviluppatori hanno recentemente introdotto il supporto ad AMD FSR 3, che migliora le prestazioni ma lascia ancora a desiderare in termini di qualità visiva.

Questo è dovuto all'implementazione di una versione non aggiornata della tecnologia di upscaling di AMD. Insomma, se vi va di testare il titolo da una prospettiva diversa - ora ancora più performante - sapete bene cosa fare.

Restando in tema, un altro fan ha di recente sviluppato DreamPunk, ossia una mod che porta Cyberpunk 2077 alla risoluzione 8K, offrendo un'esperienza visiva straordinariamente realistica.

Ma non solo: in risposta alla notizia del rilascio di una mod di Superhot per Cyberpunk 2077, Philipp Weber di CD Projekt ha parlato della missione scartata.

Infine, tempo fa è stato il turno del DLC Phantom Liberty per Cyberpunk 2077, il quale è stato accolto molto più positivamente del gioco base al lancio, e accendendo la speranza per quanto riguarda i nuovi progetti del team di sviluppo polacco.