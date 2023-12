Cuphead 2 si farà? MDHR assume per un "nuovo progetto"

Cuphead è stato un videogioco a dir poco amato, ancora oggi giocatissimo su tutte le piattaforme su cui è uscito negli anni ma, ad oggi, non c'è un vero e proprio sequel per l'amatissimo run & gun di Studio MDHR.

Certo c'è stata l'ottima espansione, The Delicious Last Course, che ha aggiunto un personaggio inedito e dato linfa vitale al già frizzante Cuphead, un contenuto che ha sancito il successo del titolo dei Moldenhauer come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.

Un contenuto aggiuntivo che è stato inserito nell'edizione fisica di Cuphead (la trovate anche su Amazon), arrivata dopo anni dalla release originale proprio per celebrare il successo del progetto dopo sei anni dal lancio.

Nel frattempo Cuphead è diventato un vero e proprio brand sempre più amato, capace di collaborazioni artistiche con Final Fantasy e di dare vita ad una serie Netflix che è stata rinnovata per una terza stagione.

Ma ci sarà mai un Cuphead 2? A cosa sta lavorando Studio MDHR? A queste domande non risponde il nuovo annuncio di lavoro pubblicato sul sito dello sviluppatore, ma ci fornisce qualche indizio e curiosità sul nuovo progetto.

La posizione aperta è quella dell'Art Director, un ruolo a dir poco importante considerato quanto Studio MDHR tenga all'aspetto artistico delle sue produzioni, che dovrà lavorare a "un nuovissimo progetto".

Ovviamente si richiede, tra le altre cose, la capacità di saper coordinare i talenti già presenti nello studio, elaborare identità visive e far crescere nuove collaborazioni con altri artisti.

Quindi cos'è questo "nuovissimo progetto"? Stando a ciò che viene richiesto come requisito extra, possiamo intuire che se non avremo Cuphead 2, Studio MDHR sta lavorando a qualcosa di molto simile.

Viene richiesto infatti un amore "per i giochi d'azione arcade degli anni '80/'90", così come una "comprensione aggiornata delle tendenze artistiche nel settore dei giochi". L'idea è che, quindi, possa trattarsi nuovamente di un videogioco run & gun, o comunque con un gameplay da sala giochi tipico di quell'epoca.

Nell'attesa di altre informazioni concrete, speriamo che esca al più presto almeno Mouse, lo shooter che si ispira proprio a Cuphead, tra gli altri.

Parlando di curiosità, invece, sapete perché i boss del gioco di Studio MDHR non hanno le barre della vita esplicite? Il motivo è stato spiegato di recente.