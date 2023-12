Mouse, lo shooter che mischia Bioshock e Cuphead è sempre più folle nel nuovo trailer

Cuphead e Bioshock hanno lasciato un vuoto nel cuore dei videogiocatori, per motivi diametralmente opposto, e per questo Mouse di Fumi Games sembra un videogioco in grado di soddisfare entrambe le fanbase.

Il titolo è infatti uno sparatutto che ricorda il capolavoro di Ken Levine, con uno stile che rievoca invece quello dell'altrettanto capolavoro di StudioMDHR.

Advertisement

Lo stile di animazione retrò totalmente in bianco e nero (che rimanda ai vecchi cartoni animati di Mickey Mouse del secolo scorso) sembra mettere sul piatto un gioco che unisce il gunplay di un BioShock allo stile estetico di Cuphead, ma con le dovute differenze.

La prima volta che l'abbiamo visto è lo scorso maggio e, dopo un lungo silenzio, Mouse è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer e un periodo di uscita.

Questo nuovo filmato di gameplay ci mostra altri dettagli di Mouse. Sembra che ci saranno dei collezionabili di vario tipo, oltre ad una serie di armi tra cui la pistola con le dita che ricorda ovviamente Cuphead, così come potenziamenti molto a tema con il mondo di gioco come una semplice tazza di caffé.

Mouse viene descritto d'altronde come uno sparatutto in prima persona grintoso e "alimentato dal noir" che trae ispirazione dai classici cartoni animati degli anni '30. Nel gioco vestiremo i panni di un detective privato in una città noir brulicante di bande, mafiosi e personaggi del lato oscuro.

Fumi Games non si è ancora sbilanciata nell'annunciare una data di uscita se non un generico "2025" per ora solo su PC, ma non dubitiamo che possa arrivare su console qualora ci sia interesse da parte dei giocatori.

Un interesse che potete manifestare nella pagina Steam ufficiale di Mouse, dove sono emersi anche i requisiti minimi, per ora provvisori, per poter giocare al titolo:

Sistema operativo: Windows 7 o successivo

Processore: Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz or AMD Athlon 64 X2 6000+, 3.0GHz or higher

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce 9800GT o equivalente

DirectX: Versione 9.0

Memoria: 4 GB di spazio disponibile

Aspettiamo a questo punto di saperne, e vederne di più su Mouse.

Se vi manca l'atmosfera vintage di Cuphead, la potete rievocare in qualsiasi momento con l'artbook ufficiale che trovate su Amazon al miglior prezzo.