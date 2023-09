Crash e Spyro avrebbero potuto sfidarsi in un gioco cancellato

Spyro e Crash potrebbero diventare esclusiva per Xbox, ma a quanto pare la coppia si sarebbe potuta "sfidare" già molti anni fa sulla prima console della casa di Redmond.

La Stagione 2 di Crash Team Rumble (che potete trovare su Amazon) ha già visto le due icone scontrarsi, in un certo senso.

Advertisement

Microsoft non ha confermato i piani per Spyro e Crash, ma la coppia potrebbe diventare esclusiva per Xbox, cosa questa che ha scatenato l'ennesima petizione dei fan per far restare il duo su console PlayStation.

Ora, come riportato anche da The Gamer, sembra proprio che il duo era in procinto di incontrarsi ai tempi della prima Xbox.

Lo YouTuber Modern Vintage Gamer ha scoperto un gioco inedito Crash vs. Spyro Racing per la Xbox originale.

Sviluppato da Argonaut nel 2003/2004, questo crossover non ha mai visto la luce perché lo studio di sviluppo, purtroppo, ha chiuso i battenti nel mentre.

Tuttavia, a distanza di 20 anni, ora abbiamo un assaggio del gameplay, una cinematica introduttiva con le due mascotte e la schermata del titolo.

Prima di questo crossover, Naughty Dog lanciò il proprio gioco in stile Mario Kart nel 1999, Crash Team Racing.

Spyro non ha avuto un gioco di corse a lui dedicato, ma quando CTR è stato rifatto nel 2019, è stato rilasciato il DLC Spyro and Friends, che ha "riportato in vita" questo sconosciuto crossover cancellato dopo 20 anni.

Ripensando a quell'espansione ora, questa ha improvvisamente un peso storico decisamente maggiore, realizzando una visione che era stata portata alla luce solo sui forum, con prove dubbie che la maggior parte dei giocatori aveva ignorato, perlomeno sino ad oggi.

Restando in tema, la recente Spyro Reignited Trilogy ha raggiunto un record davvero importante, con 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Parlando invece di altri titoli classici, Phil Spencer amerebbe vedere nuovamente sulle scene una vecchia perla della prima Xbox.