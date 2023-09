Phil Spencer vorrebbe un revival di un classico Xbox

Phil Spencer, capo di Xbox, ha rivelato il gioco che lui stesso vorrebbe vedere rivivere: MechAssault.

Insieme ad alcuni dei giochi di terze parti, Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) propone anche gli ultimi capitoli di vecchi classici del passato.

Advertisement

Ora, tra una chiacchiera e l'altra circa eventuali rincari del servizio Xbox, Spencer ha trovato il tempo per citare un vecchio classico del passato.

Come segnalato anche da IGN US, il boss della compagnia amerebbe vedere il ritorno di MechAssault, anche se al momento non ci sono piani al riguardo.

Parlando in un Q&A di IGN Japan al Tokyo Game Show 2023, Spencer ha fatto il punto della situazione:

«Ho sempre voluto che tornassimo a rivisitare lo spazio di MechAssault/Mech Warrior», ha detto.

«Penso che potremmo fare molto. C'era così tanto di quell'intero franchise che per certi versi penso fosse in anticipo sui tempi e sarebbe bello tornare indietro e rivisitarlo. Oggi non abbiamo un piano, quindi non è una fuga di notizie - a proposito di fughe di notizie - ma sarebbe bello».

MechAssault è stato lanciato per la Xbox originale nel novembre 2002 ed è stato uno dei primi giochi a supportare il multiplayer online di Xbox Live.

Il gioco d'azione in terza persona di Day 1 Studios ha riscosso un buon successo tra i fan e ha dato vita al sequel MechAssault 2: Lone Wolf, uscito nel 2004. Un gioco per Nintendo DS, MechAssault: Phantom War, fu lanciato nel 2006.

Day 1 Studios è ora conosciuto come Wargaming Chicago-Baltimore e lavora a World of Tanks.

Nel 2017, Mitch Gitelman, che in precedenza ha lavorato come capo di FASA Studio (Day 1 Studios ha lavorato con FASA su MechAssault), ha rivelato che Microsoft ha deciso di staccare la spina al franchise dopo che MechAssault 2: Lone Wolf non ha venduto abbastanza bene.

Restando in tema, l'ingresso dei giochi Activision-Blizzard sarebbe imminente: l'acquisizione è infatti arrivata a un vero punto di svolta.

Vero anche che, di convesso, un altro big come Capcom non prenderebbe mai in considerazione l'acquisizione da parte di una grande azienda come Microsoft.