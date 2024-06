Crash Bandicoot continua a essere un successo

Nonostante Crash Team Rumble non abbia fatto breccia, la classica Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a quanto pare ha invece fatto il pieno di copie vendute.

Il Peramele è infatti uno dei personaggi più amati degli ultimi 20 anni (e oltre).

Del resto, già i numeri di Crash Bandicoot 4: It's About Time ci avevano suggerito che il franchise è discretamente in salute, specie per un "semplice" platform.

Ora, come riportato anche da VentureBeat, Activision ha annunciato oggi che la trilogia di Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy ha superato il traguardo dei 20 milioni di unità vendute.

Il gioco è stato lanciato per la prima volta nel 2017 su PlayStation 4 e nel 2018 è uscito su Nintendo Switch, Xbox One e PC.

Nel 2019 il publisher ha rivelato che la trilogia aveva venduto 10 milioni di unità, sottolineando la "natura duratura dei franchise classici di Activision".

La serie di Crash Bandicoot ha visto una vera e propria rinascita dopo il lancio della N. Sane Trilogy: Activision ha anche lanciato un remake di Crash Team Racing, chiamato Crash Team Racing Nitro-Fueled, nel 2019.

L'anno successivo ha pubblicato un titolo Crash completamente nuovo, un sequel della trilogia intitolato Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Altri titoli della serie includono Crash Bandicoot: On the Run, un endless runner per cellulari, e Crash Team Rumble del 2023, un titolo multiplayer online 4v4 che ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento a marzo (e che abbiamo recensito qui).

Lo sviluppatore originale della trilogia, Vicarious Visions, è stato rinominato Blizzard Albany e ha co-sviluppato Diablo 4.

Lo sviluppatore di Crash 4, Toys for Bob, si è invece staccato da Activision e sta lavorando al suo primo progetto indipendente. Non è chiaro se Activision abbia o meno dei piani per Crash nell'immediato futuro, ma vi terremo aggiornati.