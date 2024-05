Crash Bandicoot sta tornando: ci sono novità da Toys for Bob

Il ritorno di Crash Bandicoot è uno di quelli che ha galvanizzato i giocatori, soprattutto i fan di vecchia data di Sony, ma dopo il capitolo più recente non ci sono state novità effettive sul destino della serie, e di Toys for Bob, se non per il teaser pubblicato oggi.

Senza preavviso alcuno, infatti, Toys for Bob ha aggiornato il proprio sito mettendo una schermata fissa con una immagine che lascia spazio a poche interpretazioni.

Oppure a tante interpretazioni, visto che l'immagine pubblicata è abbastanza criptica, come potete vedere dal sito ufficiale qui.

La schermata nera con la maschera tiki di colore viola accesso fa pensare immediatamente a un nuovo Crash Bandicoot, che potrebbe essere annunciato prossimamente.

Magari durante il vociferato prossimo PlayStation Showcase, di cui si parla da un po' e che potrebbe essere l'occasione per rilanciare il franchise con il nuovo capitolo.

Toys for Bob è infatti uno studio indipendente ora e, sebbene aprirà le porte a future collaborazioni con Microsoft nonostante l'addio dall'azienda, non è improbabile pensare che Sony abbia voluto contattare il team di sviluppo per riprendere contatti con la sua iconica ex-mascotte e un lancio collegato a PlayStation.

Di sicuro Crash Bandicoot 4 (lo trovate su Amazon) ha dimostrato che il marsupiale ha ancora fascino sul pubblico, e quindi c'è modo di poter capitalizzare ancora con altri videogiochi.

Nonostante Crash Team Rumble non abbia fatto breccia, infatti, il precedente Crash Bandicoot 4 ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, con oltre 5 milioni di copie vendute in un mercato che è sempre più traballante.

Aspettando l'annuncio di Toys for Bob, se e quando arriverà, di sicuro si sta muovendo qualcosa in quei lidi. Pare, infatti, che gli ultimi Crash Bandicoot possano arrivare gratis su Game Pass prima o poi, così che come l'annuncio di un nuovo Spyro sia sempre più vicino.