Crash sta alla grande, stando alle vendite di Crash Bandicoot 4

Sappiamo che Crash Team Rumble, il tentativo di rendere un multiplayer con rissa online la saga di Crash Bandicoot, non ha avuto il successo sperato ed è arrivato rapidamente ai titoli di coda.

Eppure, i numeri di Crash Bandicoot 4: It's About Time ci suggeriscono che il franchise sia discretamente in salute, almeno quando rimane un platform single player.

La notizia arriva dal profilo LinkedIn del design director Toby Schadt, che nel parlare del gioco ha fatto riferimento a oltre 5 milioni di copie vendute.

Un numero ragguardevole per un episodio completamente nuovo (nella stessa pagina, Schadt parla anche di 10 milioni per la Spyro Reignited Trilogy, che poteva però fare leva sull'effetto nostalgia della trilogia originale del draghetto).

Vedremo ora quale sarà il futuro di Crash, considerando anche il divorzio tra Activision Blizzard e Toys for Bob. I giocatori hanno ancora voglia di platform nei panni del peramele e i numeri sembrano dimostrarlo.