Counter-Strike 2 sarà anche gratis, ma ha ottenuto un primato negativo

Counter-Strike 2 è stato rilasciato al pubblico poche settimane fa, ma a quanto pare ha ora portato a casa un primato davvero negativo.

Lasciando da parte Valorant, il sequel di uno degli sparatutto più amati di sempre era sicuramente uno dei giochi più bramati dai fan.

Vero anche che Counter-Strike 2 è stato bombardato da recensioni negative dopo che molti utenti hanno dichiarato che si tratta di una versione inferiore del gioco originale.

Ora, come riportato anche su ResetEra, Counter-Strike 2 è diventato il gioco di Valve con la valutazione peggiore di sempre, purtroppo.

Sembra che la community di Counter-Strike stia trovando molte cose di cui lamentarsi. Su Steam, quindi, il gioco è diventato il titolo Valve peggio giudicato dagli utenti, ottenendo un tiepido "nella media" per quanto riguarda le recensioni degli ultimi 30 giorni.

Vero anche che nel "mucchio" troviamo tutte le recensioni storiche accumulate dal precedente CS:GO nel corso degli anni, visto che Counter-Strike 2 ha "dirottato" la pagina del predecessore su Steam dopo il suo rilascio.

In definitiva, i fan definiscono Counter-Strike 2 una versione inferiore del gioco precedente, affermando che, pur essendo migliore in termini di grafica, il gameplay non è ancora all'altezza.

Staremo a vedere se nei prossimi mesi i vari aggiornamenti di rito renderanno il pacchetto più appetibile, magari facendo risollevare il gioco dal baratro in cui è giocoforza finito in queste settimane.

Vero anche che l'uscita del titolo Valve ha impattato da subito nella community, coi giocatori che hanno letteralmente intasato i server.

Ergo, nonostante il gioco abbia già ricevuto una patch ufficiale, sembra che ciò non sia bastato quindi a evitare l'ennesima ondata di polemiche sul prodotto.

Restando in tema, sono in molti a chiedersi se vedremo mai un terzo capitolo di un'altra storica serie targata Valve, ovvero Left 4 Dead 3, come ha lasciato intendere la stessa azienda diverse settimane fa.