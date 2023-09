Il nuovo gioco gratis Valve ha già ricevuto la prima patch

Valve ha lanciato da poche ore il suo nuovo gioco free-to-play basato sul motore grafico Source 2: stiamo parlando di Counter-Strike 2.

Lasciando da parte Valorant (trovate dei crediti di gioco su Amazon), nato come una sorta di "rivale" di Counter-Strike, è ora il momento per i giocatori di mettere mano al seguito del gioco ufficiale.

L'uscita del titolo Valve ha infatti mandato in visibilio i fan, intasando letteralmente i server.

Come riportato da GamesRadar, Counter-Strike 2 è stato rilasciato al pubblico solo ieri, ma Valve ha già rilasciato la prima patch.

L'elevata richiesta ha anche portato i server a raggiungere la piena capacità. Non c'è da preoccuparsi, però, visto che il primo aggiornamento dovrebbe consentire l'ingresso di altri giocatori.

Le note della patch recitano: «Disabilitata temporaneamente la registrazione di CSTV e demo per aumentare la disponibilità dei server in modo che più persone possano giocare».

La patch si occupa anche di correggere alcuni problemi minori: Valve ha sostituito la musica mancante e ha eliminato un bug per cui i fantasiosi effetti di fumo del sequel non venivano renderizzati sulle GPU AMD in esecuzione su Linux.

Altre modifiche minori hanno risolto i bug delle mappe Mirage e Overpass, regolato l'animazione del lancio delle granate e in generale smussato alcune criticità.

Valve non ha specificato quando (o se) possiamo aspettarci il ritorno di caratteristiche chiave del predecessore, tra cui mappe e modalità, ma è sicuro che Counter-Strike 2 sarà aggiornato per molti mesi a venire.

Al day one di Counter-Strike 2 in molti avranno anche scoperto se la soluzione per i cheater ideata da Valve possa essere definitiva, viste anche le misure che sono state mese in atto finora.

A tal proposito, chissà se vedremo mai un terzo capitolo di un'altra serie di Valve, ossia Left 4 Dead 3, come ha lasciato intendere la stessa azienda alcune settimane fa.