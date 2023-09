Counter-Strike 2 disponibile gratis, da ora

A quanto pare, i giocatori ansiosi di mettere mano a Counter-Strike 2 da ora possono farlo, visto che Valve ha finalmente rilasciato il sequel dell'iconico sparatutto.

Lasciando da parte Valorant (trovate dei crediti di gioco su Amazon), vero "rivale" di Counter-Strike, è ora il momento di parlare del seguito vero e proprio.

Svelato a sorpresa lo scorso marzo, Valve aveva iniziato a dare a qualcuno la possibilità di provarlo con mano prima del tempo.

Adesso, dopo l'annuncio dell'uscita definitiva di Counter-Strike 2, è arrivato il momento di provarlo, gratuitamente.

Come riportato anche da Eurogamer, Valve ha lanciato il suo nuovo gioco basato sul nuovo motore grafico Source 2.

La compagnia afferma che la nuova versione del gioco (che trovate qui) rappresenta «il più grande balzo in avanti tecnico nella storia di Counter-Strike».

Valve ha reso noto che CS2 include illuminazione, texture e strumenti per la creazione di mappe migliorati, mappe "revisionate" e "aggiornate", nuovi effetti visivi, audio rielaborato, un server "tickless" e un nuovo sistema di classifica di gioco.

Counter-Strike: Global Offensive, o CS:GO, è stato completamente sostituito, dopo una fase di test in cui alcuni giocatori hanno potuto provare CS2 negli ultimi mesi.

Gli inventari dei giocatori di CS:GO sono stati comunque mantenuti. E, come accennato poco sopra, CS2 rimane free-to-play, quindi giocabile senza l'esborso di un singolo euro.

Al lancio, Counter Strike 2 include le seguenti mappe: Mirage, Overpass, Vertigo, Ancient, Inferno, Nuke, Anubis, Dust 2, Office e Italy.

Chissà se ciò darà luce verde a un terzo capitolo di un'altra serie di Valve, ossia Left 4 Dead 3, come ha lasciato intendere la stessa azienda di recente.

Nel day one di Counter-Strike 2 scopriremo anche se la soluzione per i cheater ideata da Valve possa essere definitiva, visto che forse potrebbe essere un ricordo del passato stando alle misure che sono state mese in atto finora.